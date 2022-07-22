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ЦБ продлит ограничения на выдачу иностранной валюты в сентябре

Банк России в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам, сообщили
 «РИА Новости» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Ведомости
«Для улучшения ситуации с ввозом валюты в страну пока нет оснований, так как решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе», — сказала Эльвира Набиуллина.
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По словам Набиуллиной, регулятор будет вынужден продлить ограничения, так как банки должны иметь возможность обеспечивать права всех россиян на открытые раньше валютные счета.
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"Могу только одну цифру назвать: по нашей оценке, наличной иностранной валюты — долларов и евро — на руках у населения около $85 млрд. Сейчас банки могут покупать, продавать валюту. Обращение наличной валюты, конечно, будет", — сказала Эльвира Набиуллина.
DP.RU

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