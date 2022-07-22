"Могу только одну цифру назвать: по нашей оценке, наличной иностранной валюты — долларов и евро — на руках у населения около $85 млрд. Сейчас банки могут покупать, продавать валюту. Обращение наличной валюты, конечно, будет", — сказала Эльвира Набиуллина.
Иск об обращении в доход государства объектов имущества стоимостью 130 млн рублей, которые были оформлены экс-инспектором ДПС ОГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Сергеем Кузнецовым на себя и родственников, подала в московский Лефортовский районный суд Генпрокуратура России.