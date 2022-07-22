"Могу только одну цифру назвать: по нашей оценке, наличной иностранной валюты — долларов и евро — на руках у населения около $85 млрд. Сейчас банки могут покупать, продавать валюту. Обращение наличной валюты, конечно, будет", — сказала Эльвира Набиуллина.