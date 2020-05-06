с чего всё началось

По базовому прогнозу Центробанка, дефицит бюджета в 2020 г. составит 5-6% ВВП, указано в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» спрогнозировал дефицит примерно в 4%.

Игры Авторы Eve Online начали раздачу подарков в честь 17-летия игры Студия CCP запустила акцию в честь 17-летия Eve Online. До 7 мая новые игроки смогут бесплатно получить стартовые наборы.

Общество Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя Английский художник Бэнкси опубликовал свою новую работу с ребенком и куклой-медсестрой. Рисунок появился в Instagram-аккаунте художника.

Происшествия На Сахалине задержали браконьеров-краболовов Пограничники в среду задержали на побережье залива Анива на юге Сахалина трех браконьеров-краболовов. 3

Общество Министр труда рассказал о финансовой помощи семьям на фоне эпидемии «С 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляется ежемесячная выплата в размере 5 тыс. на одного ребёнка в возрасте до трёх лет», — заявил Котяков. 9

Армия и оружие Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,2K

Общество Власти Приморья закроют Находку из-за эпидемии Власти Приморского края объявили об ограничении въезда на территорию Находкинского городского округа и выезда из него из-за быстрого роста количества зараженных коронавирусом. 83

Здоровье В Иркутской области прогнозируют двукратный рост больных COVID-19 В настоящее время в Приангарья подтверждено 237 случаев заражения Информационный центр по мониторингу коронавируса изучил динамику распространения заболевания в Приагарье и дал примерный прогноз распространения инфекции к 12 мая. 37

Авто «Заряженная» Lada Vesta замечена в Швейцарии Европейская версия Vesta Sport внешне ничем не отличается от своего российского брата, однако остается загадкой, каким образом седан с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 мощностью 145 л.с. соответствует местным нормам по выбросам, из-за которых, собственно год назад АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей Lada в Европу. 5

Общество В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке. 70

Общество Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 458

Политика В США начали производство новых противотанковых ракет Совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin начала производство новой модели противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Футбол Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона Ла Лига хотела бы поздравить Бундеслигку с возобновлением соревнований со второй половины мая.

Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 32