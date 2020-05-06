Экономика
ВедомостиЦБ прогнозирует дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП
По базовому прогнозу Центробанка, дефицит бюджета в 2020 г. составит 5-6% ВВП, указано в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» спрогнозировал дефицит примерно в 4%.
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«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.ТК Звезда15:53
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Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
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