Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ прогнозирует дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП

По базовому прогнозу Центробанка, дефицит бюджета в 2020 г. составит 5-6% ВВП, указано в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» спрогнозировал дефицит примерно в 4%.
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«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится
 в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
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ЦБ прогнозирует дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП

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