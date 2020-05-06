Экономика
ВедомостиЦБ прогнозирует дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП
По базовому прогнозу Центробанка, дефицит бюджета в 2020 г. составит 5-6% ВВП, указано в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» спрогнозировал дефицит примерно в 4%.
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с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.ТК Звездавчера в 15:53
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ЦБ прогнозирует дефицит бюджета по итогам 2020 года на уровне 5–6% ВВП России
Коммерсантъвчера в 15:36
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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РИА Новости вчера в 13:07
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Автор серии книг про вампиров и оборотней Стефани Майер анонсировала выход новой книги.
МИР 24 04 мая в 21:11
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Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
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США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
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Общество
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В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
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Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru вчера в 13:54
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
Происшествия
ABC: в Нью-Йорке более 40 полицейских умерли из-за коронавируса
Свыше 40 сотрудников полиции умерли в Нью-Йорке из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
ТАСС вчера в 23:34
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи
В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru вчера в 17:59
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru вчера в 12:59
Политика
Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
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Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Общество
В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне коронавируса
В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
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Путин отчитал главу МЭР за реализацию мер поддержки
Президент Российской Федерации Владимир Путин настоятельно потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова точнее изучить ситуацию с реализацией ранее объявленных мер по поддержке экономики страны на фоне эпидемии коронавируса.
Национальная служба новостей вчера в 10:03
Армия и оружие
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
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Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
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В четверг, 7 мая, в небе над Итурупом прошла генеральная репетиция авиационного парада в честь 75-летия Великой Победы.
Сахалин.Инфо вчера в 22:59
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Угрозы после публикаций о вторжении экс-спецназовцев из США в Венесуэлу получила корреспондент RT Эрика Ортега.
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Известия вчера в 23:46
Футбол
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США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
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В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе
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