с чего всё началось

По базовому прогнозу Центробанка, дефицит бюджета в 2020 г. составит 5-6% ВВП, указано в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» спрогнозировал дефицит примерно в 4%.

Происшествия Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство Погибший мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что Босов совершил суицид. 22

Происшествия В Хакасии число заболевших COVID-19 достигло 352 человек Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Хакасии выросло на 12, общее число зараженных с начала пандемии составляет 352 человека, сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте" глава республики Валентин Коновалов.

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 846

Происшествия Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии. 1,7K

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,3K

Общество Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения. 3

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 5

Политика Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков. 5

Происшествия В США убили изучавшего коронавирус ученого В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19. 166

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотеке С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых. 545

Политика Путин отчитал главу МЭР за реализацию мер поддержки Президент Российской Федерации Владимир Путин настоятельно потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова точнее изучить ситуацию с реализацией ранее объявленных мер по поддержке экономики страны на фоне эпидемии коронавируса. 26

Армия и оружие СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».

Армия и оружие В День Победы жители Итурупа смогут увидеть авиапарад В четверг, 7 мая, в небе над Итурупом прошла генеральная репетиция авиационного парада в честь 75-летия Великой Победы.