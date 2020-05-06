Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ прогнозирует дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП

По базовому прогнозу Центробанка, дефицит бюджета в 2020 г. составит 5-6% ВВП, указано в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» спрогнозировал дефицит примерно в 4%.
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с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится
 в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
ТК Звездавчера в 15:53

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ЦБ дал прогноз дефицита бюджета России в 2020 году

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ЦБ прогнозирует дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП

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ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции

РБКвчера в 18:11

ЦБ РФ ожидает замедления кредитования населения на фоне пандемии

ТАССвчера в 15:12
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Погибший мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что Босов совершил суицид.
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Стефани Майер напишет новую книгу саги «Сумерки»

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Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
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США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Lenta.ru вчера в 17:12
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Общество

Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
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Происшествия

В Хакасии число заболевших COVID-19 достигло 352 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Хакасии выросло на 12, общее число зараженных с начала пандемии составляет 352 человека, сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте" глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости вчера в 22:13
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru вчера в 13:54
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
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Происшествия

ABC: в Нью-Йорке более 40 полицейских умерли из-за коронавируса

Свыше 40 сотрудников полиции умерли в Нью-Йорке из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
ТАСС вчера в 23:34
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи

В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru вчера в 12:59
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Политика

Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
RT на русском 05 мая в 14:40
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
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Общество

В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне коронавируса

В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:17
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Политика

План снятия ограничений в Саратовской области подготовят к 8 мая

По последним данным, 135 человек выздоровели, скончались от коронавируса трое, 8 заболевших умерли от иных патологий.
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых.
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Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru 05 мая в 15:33
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Политика

Путин отчитал главу МЭР за реализацию мер поддержки

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Армия и оружие

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
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Общество

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Армия и оружие

В День Победы жители Итурупа смогут увидеть авиапарад

В четверг, 7 мая, в небе над Итурупом прошла генеральная репетиция авиационного парада в честь 75-летия Великой Победы.
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Политика

Журналисту RT угрожали после заявлений об американских наемниках

Угрозы после публикаций о вторжении экс-спецназовцев из США в Венесуэлу получила корреспондент RT Эрика Ортега.
ИА Красная Весна вчера в 19:45
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Здоровье

Мясников назвал симптомы для обязательного вызова скорой

Врач Александр Мясников в эфире одного из YouTube-каналов 6 мая рассказал о симптомах для вызова скорой помощи.
Известия вчера в 23:46
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Футбол

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси»: «Ибрагимович говорил, что ненавидит четырех игроков. Один из них Кавани»

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Микаэль Сиани вспомнил о своем разговоре со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, когда тот выступал за американский клуб.
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Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
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Происшествия

Вывозной рейс с россиянами из Шанхая вылетел в Россию

Газета.Ru вчера в 12:26
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Общество

В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе

В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал "выдыхаться".
Газета.Ru вчера в 20:56
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