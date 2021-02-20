Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в РФ выше 4% в I-III кварталах

Годовая инфляция в РФ будет превышать целевое значение (4%) как минимум в I-III кварталах 2021 года, говорится в опубликованном докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.В источнике
ПРАЙМ
Аргументы и Факты
Экономика сегодня
ФАН
Народные новости
News.ru
Росбалт
Московский Комсомолец
ИА Красная Весна
Реальное время
Konkurent.ru
Национальная служба новостей
С чего всё началось

ЦБ прогнозирует инфляцию выше 4% в I-III кварталах

Годовая инфляция в России будет превышать целевой уровень в 4% в I-III кварталах, но по итогам 2021 года сложится в диапазоне 3,7-4,2%, отмечается в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
ТАССвчера в 09:33
Подробнее о событии

ЦБ: годовая инфляция будет оставаться выше 4% с первого по третий квартал

Коммерсантъвчера в 10:40

ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в РФ выше 4% в I-III кварталах

Интерфаксвчера в 09:46

ЦБ верит в «прокрустово ложе» инфляции, несмотря на рост цен

Национальная служба новостейвчера в 09:47

ЦБ прогнозирует в I–III кварталах 2021 года инфляцию выше 4%

News.ruвчера в 09:46

Инфляция в России превысит целевой уровень, предположили в ЦБ

Московский Комсомолецвчера в 09:57

ЦБ прогнозирует инфляцию выше 4% в I-III кварталах

ТАССвчера в 09:33

ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию за первые три квартала 2021 года

ПРАЙМвчера в 09:37
Интересное

В США впервые разработан контролирующий кровяное давление пластырь

Группа американских инженеров из штата Калифорния создали уникальный в своем роде пластырь – изделие обладает способностью контролировать показатели давления крови и осуществлять полноценный мониторинг организма человека в целом.
Стерлеград18 февраля в 22:20