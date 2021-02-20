Годовая инфляция в РФ будет превышать целевое значение (4%) как минимум в I-III кварталах 2021 года, говорится в опубликованном докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

С чего всё началось ЦБ прогнозирует инфляцию выше 4% в I-III кварталах Годовая инфляция в России будет превышать целевой уровень в 4% в I-III кварталах, но по итогам 2021 года сложится в диапазоне 3,7-4,2%, отмечается в докладе о денежно-кредитной политике Банка России. ТАСС вчера в 09:33