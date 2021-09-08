Например, компании Lockheed Martin и Boeing несколько лет назад занимались разработкой гиперзвукового беспилотника, а стартап Hermeus в августе заключил с ВВС США контракт на создание гиперзвукового беспилотного самолета.
"Единая Россия" внесет законопроект о добровольном техосмотре для автомобилей физлиц Белый дом поддержал идею об отмене обязательного техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих физлицам.
Самым опасным симптомом COVID-19 можно считать одышку на фоне других респираторных проявлений, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.