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ЦБ прогнозирует новый мировой кризис в 2023 году

Центральный банк России опубликовал проект развития денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года, в рамках которого есть и прогнозы по развитию экономики.
Zaimisrochno.ru
Последствиями для России станут падение экономики, ускорение инфляции и девальвация рубля.
Live24
Как поясняет регулятор, ключевая предпосылка кризисного варианта — рост глобального долга государств и компаний со слабой финансовой устойчивостью.
РИА Новости
Не успеет мир отойти от пандемии, как уже в 2023 году может разразиться новый глобальный кризис.
РИА Новости

Подробнее о событии

Прогноз Центробанка о наступлении глобального кризиса
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