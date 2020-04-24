Экономика
REGNUMЦБ прогнозирует падение ВВП России на 8% во втором квартале года
За спадом последует постепенное восстановление. Третий квартал будет лучше второго, а четвёртый — лучше третьего. Наиболее сильным фактором падения будет снижение экспорта, оно составит 10−15% в 2020 году, добавила Набиуллина.
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Тем не менее, восстановление экономики будет происходить плавно, и даже за третий и четвертый квартал не будет отыграно то падение, которое будет во втором квартале. Поэтому в целом по году мы ожидаем отрицательных темпов экономического роста.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 08:47
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