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ЦБ прогнозирует падение спроса на офисных сотрудников

Тенденцию подтвердили эксперты на рынке труда.
Известия
Уход зарубежных компаний из России и налаживание собственного производства может привести к тому, что на рынке труда упадет спрос на офисных сотрудников и резко вырастет спрос на рабочие специальности.
Ведомости
По данным доклада, конкуренция для «белых воротничков» находится в диапазоне от трех до девяти человек на место в зависимости от специальности, в то время как для «синих» — не превышает трех.
Известия
К «белым» — работники умственного труда: юристы, экономисты, бухгалтеры, менеджеры, административный персонал.
Известия

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ЦБ прогнозирует падение спроса на офисных сотрудников
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