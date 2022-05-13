Уход зарубежных компаний из России и налаживание собственного производства может привести к тому, что на рынке труда упадет спрос на офисных сотрудников и резко вырастет спрос на рабочие специальности.
Если российским войскам удастся развить наступление к юго-востоку от Долгенького, то украинская группировка не сможет остановить ВС РФ на пути к Славянску с Изюмского направления, передаёт "Военное обозрение".
«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании деталей, подтверждающих данные о том, что фейковые и спам-аккаунты действительно представляют менее 5 процентов пользователей [соцсети]», — говорится в публикации предпринимателя.
«Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
МИД Великобритании внес в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алину Кабаеву, следует из опубликованного документа.