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Центробанк России прогнозирует падение спроса на офисных сотрудников

Рынок труда в России ждет переформатирование.
Экономика сегодня
Зарплаты рабочего класса также могут подрасти на фоне стагнации доходов «белых воротничков».
Lenta.ru
По данным доклада, конкуренция для «белых воротничков» находится в диапазоне от трех до девяти человек на место в зависимости от специальности, в то время как для «синих» — не превышает трех.
Известия
По данным Банка России, в феврале 2022 года номинальные зарплаты ускорили рост до 12% в годовом выражении, а уровень реальной оплаты труда (с учетом инфляции) — до 2,6%.
Известия

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ЦБ прогнозирует падение спроса на офисных сотрудников
Ведомости06:02
Рабочий — класс: ЦБ прогнозирует падение спроса на офисных сотрудников
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Центробанк России прогнозирует падение спроса на офисных сотрудников
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