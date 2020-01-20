Экономика
РИА НовостиЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки
Наблюдающееся снижение ставок по ипотеке приведет к росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов, в связи с этим банкам рекомендуется проводить отдельную оценку этого продукта на предмет процентного риска, говорится в докладе Банка России.
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Биатлон
Чемпионат России по биатлону перенесен в Ижевск из-за плохой погоды
Этап Кубка России является отборочным стартом к чемпионату Европы, который пройдет с 24 февраля по 1 марта.
Происшествия
В Петрозаводске новогодняя световая арка придавила женщину
Новогодняя декоративная арка, установленная на площади Кирова в Петрозаводске, упала на каток и задела двух женщин.
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Происшествия
Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок
В результате в отеле, расположенном на цокольном этаже дома, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, из них трое были госпитализированы.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Политика
Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию
Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию изложили свои инициативы в письме на имя Владимира Путина.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
Политика
Совфед рассмотрит назначение Краснова генпрокурором 22 января
Вопрос о назначении Игоря Краснова на пост генпрокурора России Совет Федерации может рассмотреть 22 января.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на сайте правительства республики принес извинения за свое высказывание в адрес журналистов, критикующих власть.
Общество
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ
В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Общество
Генеральный директор Би-би-си уходит в отставку
Генеральный директор вещательной корпорации Би-би-си Тони Холл уходит в отставку. Об этом в понедельник сообщается на сайте корпорации.
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Политика
Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Экономика
«Эталон» подал заявку на листинг на Московской бирже
Группа компаний «Эталон» объявила о подаче заявки для прохождения процедуры листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Музыка
Названы участники Национального отбора на «Евровидение-2020» от Украины
Организационный комитет украинского Национального отбора на "Евровидение" обнародовал лонг-лист исполнителей, среди которых будет выбран тот, кто представит Украину на конкурсе в 2020 году в Роттердаме с 12 по 16 мая.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Происшествия
«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука
Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
Футбол
Голкипер «Манчестер Юнайтед» разбил свой Lamborghini за 200 тысяч евро
Как сообщает The Sun, сам футболист не пострадал, но при этом разбил свой Lamborghini за 170 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч евро / 13,6 млн рублей).
Армия и оружие
Генерал ВСУ сказал, почему не был открыт огонь по отходящей колонне Гиркина
Генштаб Украины имел в своем распоряжении координаты отходящей колонны ополченцев во главе с Игорем Гиркиным, однако приказа открыть огонь не последовало.
Общество
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
Космос
SpaceX испытает систему спасения пилотируемого корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX в субботу проведет испытания системы аварийного спасения перспективного пилотируемого корабля Crew Dragon, передает Интерфакс.
Интернет
Больше 70 тысяч фотографий девушек из Tinder попали в Сеть
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.