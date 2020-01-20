с чего всё началось

Наблюдающееся снижение ставок по ипотеке приведет к росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов, в связи с этим банкам рекомендуется проводить отдельную оценку этого продукта на предмет процентного риска, говорится в докладе Банка России.

Происшествия При пожаре в Томской области погибли 11 человек Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Армия и оружие Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Общество Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за хранение кокаина Актриса Наталья Бочкарева («Счастливы вместе») прокомментировала решение суда, который назначил ей штраф в 30 тысяч рублей по делу о хранении кокаина.

Спорт Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.

Общество Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.

Общество Глава Google предупредил об угрозах искусственного интеллекта Глава Alphabet и Google Сундар Пичаи в своей колонке для Financial Times указал на необходимость оперативного регулирования технологии искусственного интеллекта на государственном уровне.

Общество В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.