Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки

Наблюдающееся снижение ставок по ипотеке приведет к росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов, в связи с этим банкам рекомендуется проводить отдельную оценку этого продукта на предмет процентного риска, говорится в докладе Банка России.
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ЦБ рекомендует банкам разработать и утвердить модели оценки процентного риска при ипотечном кредитовании, следует из доклада
, представленного для общественных консультаций.
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ЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:38, Ашберн
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