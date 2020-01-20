Экономика
РИА НовостиЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки
Наблюдающееся снижение ставок по ипотеке приведет к росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов, в связи с этим банкам рекомендуется проводить отдельную оценку этого продукта на предмет процентного риска, говорится в докладе Банка России.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
ЦБ рекомендует банкам разработать и утвердить модели оценки процентного риска при ипотечном кредитовании, следует из доклада, представленного для общественных консультаций.РБКвчера в 07:56
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ РФ призвал разработать методологию оценки процентного риска по ипотечным ссудам
Интерфаксвчера в 06:20
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:38, Ашберн
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Политика
В Думе «со дня на день» ждут поправок в Конституцию
В Госдуме "со дня на день" ждут внесения поправок по изменению Конституции, заявил вице-спикер, председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Культура
BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу
BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Происшествия
Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии
Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Происшествия
Москвич в ходе ссоры снял скальп с пожилой матери
В столице по подозрению в убийстве собственной матери задержали 38-летнего москвича, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием «скорой» в Марий Эл
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Экономика
«Почта России» может создать венчурный фонд
Фонд может стать частью программы инновационного развития «Почты России» до 2024 года.
Общество
Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за хранение кокаина
Актриса Наталья Бочкарева («Счастливы вместе») прокомментировала решение суда, который назначил ей штраф в 30 тысяч рублей по делу о хранении кокаина.
Спорт
Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Происшествия
Пассажир экстренно севшего в Казани самолета скончался
Пассажир авиарейса Москва - Южно-Сахалинск, из-за ухудшения самочувствия которого самолет экстренно приземлился в Казани, скончался, сообщил "Интерфаксу" представитель Минздрава Татарстана.
Кино
На Netflix вышла короткометражка Дэвида Линча о допросе обезьяны
Линч играет детектива, который ведет допрос обезьяны-капуцина Джека Круза, подозреваемого в убийстве курицы по имени Тутабон.
Происшествия
В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
В Китае суд приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения.
Здоровье
Назначен новый главврач Калининградской областной клинической больницы
Стало известно имя нового главного врача Калининградской областной клинической больницы.
Общество
Глава Google предупредил об угрозах искусственного интеллекта
Глава Alphabet и Google Сундар Пичаи в своей колонке для Financial Times указал на необходимость оперативного регулирования технологии искусственного интеллекта на государственном уровне.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Энергетика
Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Республика закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии.
Гаджеты
Названы цены на серию Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
Теннис
Шарапова проиграла Векич в первом круге Australian Open
Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту. Мария пропустила большую часть прошлого сезона из-за травмы спины.
Гаджеты
IPhone 12 Pro показал очевидное отличие от iPhone 11 Pro
Экономика
Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.