Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки

Наблюдающееся снижение ставок по ипотеке приведет к росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов, в связи с этим банкам рекомендуется проводить отдельную оценку этого продукта на предмет процентного риска, говорится в докладе Банка России.
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