Экономика
РИА НовостиЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки
Наблюдающееся снижение ставок по ипотеке приведет к росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов, в связи с этим банкам рекомендуется проводить отдельную оценку этого продукта на предмет процентного риска, говорится в докладе Банка России.
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Политика
Юрий Чайка покинет пост генпрокурора
Происшествия
СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
Общество
Половина населения мира разочаровалась в капитализме
Большинство людей в мире (56%) разочаровались в эффективности капитализма. Об этом говорят данные отчета Edelman Trust Barometer.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый двигатель
Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый двигатель, предназначенный для приведения в действие тяжёлых конструкций.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Гаджеты
Появились первые контактные линзы с дополненной реальностью
Стартап Mojo Vision разработал первые контактные линзы с дополненной реальностью, в которые встроен крошечный дисплей.
Общество
Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Футбол
Баннер фанатов довел игрока ФК «Ростов» до слез
Игрок рассказал, что его коллеги и фанаты поддержали его.
Политика
Власти Крыма и Севастополя установили границы между субъектами
Власти Крыма и Севастополя подписали в Москве документ об установлении границ между субъектами.
Авто
В России появится Audi Q5 от ABT
Компания Audi привезет в Россию кроссоверы Q5 с доработками от тюнинг-ателье ABT Sportsline.
Происшествия
В Петербурге задержали вербовщика «ИГ»
В Петербурге следователи регионального СК, специалисты центра по противодействию экстремизму городской полиции и управления ФСБ задержали мужчину, который подозревается в том, что склонил двух человек к сотрудничеству с запрещенной террористической организацией.
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря
"На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Политика
Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию
Три источника, близких к администрации президента, рассказали журналистам о том, что в Кремле предварительно наметили дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть
«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
Общество
В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ.
Армия и оружие
Эрдоган назвал число бойцов ЧВК «Вагнера» в Ливии
Ранее, в декабре 2019 года, Эрдоган заявлял, что в Ливии действуют около 2 тыс. бойцов ЧВК «Вагнера», еще 5 тыс. солдат из Судана, также есть солдаты из Чада и Нигера.
Футбол
Алексей Куракин: Особенности бандеровского футбола
Новости клинического санатория «Перемога» В городе Волочиск (не Рио-де-Жанейро, но один из передовых центров древней шумерской культуры) местный футбольный клуб «Агробизнес», решением товарищеского суда, разорвал контракт со своим бомбардиром Игорем Сикорским.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса
Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
Кино
Мединский призвал не финансировать фильмы, «где русские исчадья ада»
Мединский призвал в течение месяца окончательно утвердить состав экспертного совета и определить его график работы.
Политика
Рассекречена форма бойцов космических войск США
Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.