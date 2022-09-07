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ЦБ прогнозирует снижение предложения и качества товаров и услуг на рынке РФ

Банк России спрогнозировал постепенное снижение производства товаров, которые зависят от импорта.
Национальная служба новостей
Дерипаска призвал ЦБ снизить ставку до 4% При этом динамика экономической активности в России «остается неоднородной и неустойчивой из-за высокой неопределенности», подчеркнули в регуляторе.
Национальная служба новостей
Однако за июль и август ЦБ зафиксировал «расширение деловой активности в российской экономике в целом».
Коммерсантъ
Аналитики Банка России обращают внимание на усиление инфляционного давления.
Коммерсантъ

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Центробанк спрогнозировал снижение качества товаров и сокращение ассортимента на рынке РФ
Lenta.ruвчера в 16:44
ЦБ спрогнозировал снижение качества товаров и услуг в РФ
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В ЦБ заявили о снижении качества товаров в России и повышении цен
Национальная служба новостейвчера в 14:53
Центробанк ожидает снижение качества товаров и сокращение ассортимента на рынке РФ
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ЦБ спрогнозировал снижение качества товаров и услуг в России
Коммерсантъвчера в 14:29
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Росбалтвчера в 14:21
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ЦБ прогнозирует снижение предложения и качества товаров и услуг на рынке РФ
ТАССвчера в 13:58

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