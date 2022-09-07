ТАССЦБ прогнозирует снижение предложения и качества товаров и услуг на рынке РФБанк России спрогнозировал постепенное снижение производства товаров, которые зависят от импорта.Национальная служба новостейДерипаска призвал ЦБ снизить ставку до 4% При этом динамика экономической активности в России «остается неоднородной и неустойчивой из-за высокой неопределенности», подчеркнули в регуляторе.Национальная служба новостейОднако за июль и август ЦБ зафиксировал «расширение деловой активности в российской экономике в целом».КоммерсантъАналитики Банка России обращают внимание на усиление инфляционного давления.КоммерсантъЧитать далееСвернутьГлобус (г. Серов)Глобус (г. Серов)Национальная служба новостейГазета.RuАБНАлтапрессInfokam.suМоллы.RuЭкономика сегодняNeva.TodayРосбалтПодробнее о событииЦентробанк спрогнозировал снижение качества товаров и сокращение ассортимента на рынке РФLenta.ruвчера в 16:44ЦБ спрогнозировал снижение качества товаров и услуг в РФАБНвчера в 14:58В ЦБ заявили о снижении качества товаров в России и повышении ценНациональная служба новостейвчера в 14:53Центробанк ожидает снижение качества товаров и сокращение ассортимента на рынке РФURA.Ruвчера в 14:57ЦБ спрогнозировал снижение качества товаров и услуг в РоссииКоммерсантъвчера в 14:29ЦБ предупредил россиян о предстоящем снижении предложения и качества товаров и услугРосбалтвчера в 14:21Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЦБ прогнозирует снижение предложения и качества товаров и услуг на рынке РФТАССвчера в 13:58Показать ещёОценить149Поделиться