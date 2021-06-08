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ЦБ прорабатывает расчеты по картам «Мир» в иностранной валюте

ЦБ РФ прорабатывает возможность совершения расчетов по картам «Мир» в долларах или евро внутри Евразийского экономического союза. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает «Интерфакс». По ее словам, операции будут проходить в расчетном банке России.В источнике
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Первый Севастопольский

С чего всё началось

По картам «Мир» можно будет проводить расчеты в иностранной валюте

Расчеты по картам "Мир" можно будет проводить не только в рублях, но и в иностранной валюте, сейчас идут переговоры с несколькими странами, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе "круглого стола" в Госдуме.
Интерфаксвчера в 13:10

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Банк России прорабатывает расчеты по картам «Мир» в иностранной валюте

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Расчеты картой «Мир» можно будет проводить в иностранной валюте

Экономика сегодня03:02

По картам «Мир» можно будет проводить расчеты в иностранной валюте

Интерфаксвчера в 13:10

ЦБ прорабатывает расчеты по картам «Мир» в иностранной валюте

BFM.ruвчера в 15:07

Центробанк рассматривает вопрос операций в валюте по картам «Мир»

Первый Севастопольскийвчера в 14:18

ЦБ: карты «Мир» можно будет использовать для операций в валюте

Коммерсантъвчера в 13:55

ЦБ РФ прорабатывает расчеты по картам «Мир» в иностранной валюте

ИА Красная Весна18:12
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