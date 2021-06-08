ЦБ РФ прорабатывает возможность совершения расчетов по картам «Мир» в долларах или евро внутри Евразийского экономического союза. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает «Интерфакс». По ее словам, операции будут проходить в расчетном банке России.

С чего всё началось По картам «Мир» можно будет проводить расчеты в иностранной валюте Расчеты по картам "Мир" можно будет проводить не только в рублях, но и в иностранной валюте, сейчас идут переговоры с несколькими странами, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе "круглого стола" в Госдуме. Интерфакс вчера в 13:10