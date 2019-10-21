Экономика
RT на русскомЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Читать в источнике
Оценить124
с чего всё началось
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия 08:26
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
РИА Новости 07:07
Происшествия
Путин дал поручение после прорыва дамб в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить особое внимание на нужды людей в связи с прорывом дамб.
Lenta.ru 07:35
Происшествия
Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео
Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
Известия 06:30
Экономика
Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости 07:31
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о разводе
Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.
Московский Комсомолец 04:26
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
Политика
Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram
Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.
РБК 08:19
Армия и оружие
Первый арктический патрульный корабль ВМФ спустят на воду 25 октября
Министерство обороны РФ в понедельник сообщило о спуске на воду 25 октября на предприятиии «Адмиралтейские верфи» головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» (проекта 23550) для ВМФ России.
Военное дело 07:00
Общество
Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
Московский Комсомолец вчера в 18:53
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Cyber.sports.ru 19 октября в 05:21
Экономика
Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК вчера в 04:13
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
Общество
Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России
В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.
РИА Новости 06:24
Политика
Российские хакеры прикинулись иранскими и атаковали 35 стран
Хакерская группа Turla, которую связывают с Россией, использовала программное обеспечение киберперступников из Ирана для атак организаций в 35 странах.
Lenta.ru 08:44
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14
Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru 09:00
Политика
Хиллари Клинтон в грубой форме высмеяла письмо Трампа Эрдогану
Бывшая соперница Трампа на выборах выложила в Twitter "письмо Кеннеди Хрущеву", написанное с использованием грубой лексики якобы в разгар Карибского кризиса.
Газета.Ru 07:10
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру вчера в 10:36
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru 05:59
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Наука
В РАН объяснили пользу светящегося табака для науки
Говорит Москва вчера в 11:26
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Происшествия
Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР
Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Московский Комсомолец 07:36
Футбол
«РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудят арбитры из Турции
Назначены судьи на матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игру обслужат турецкие арбитры.
Бомбардир.ру 07:09