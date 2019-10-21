Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Читать в источнике
Комментировать90
с чего всё началось

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК04:00

Подробнее о событии

ЦБ попросили упразднить лишние «антиотмывочные» нормы

Газета.Ru11:33

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

RT на русском08:17

ЦБ получил предложения по отмене «антиотмывочных» норм

Московский Комсомолец06:17

Банки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщили СМИ

РИА Новости08:16

РБК: участники финансового рынка просят ЦБ смягчить «антиотмывочное» законодательство

ТАСС06:15

ЦБ попросили убрать 27 «антиотмывочных» норм в рамках «регуляторной гильотины»

Коммерсантъ05:44

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

РБК04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Вечерний курьер 12:32
Происшествия

Пьяный российский полицейский насмерть сбил пешехода на «зебре»

В Рязани пьяный сотрудник полиции насмерть задавил человека на пешеходном переходе, сообщает «МК Рязань».
Lenta.ru 16:34
Происшествия

Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

РИА Новости 11:30
Шоу-бизнес

Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу

В первой серии сезона Тимур Батрутдинов не оценил незадачливого конкурсанта — Никиту Анисимова.
Popcake 05:29
Происшествия

Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Политика

Названы возможные сроки возобновления чартерных рейсов в Египет

Тюрина предположила, что тема возобновления чартеров будет поднята 23 октября во время встречи президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Аргументы недели 19:29
Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов

Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.
Gazeta.SPb 09:05
Происшествия

На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь

Пятьдесят человек эвакуированы из-за розлива жидкой меди на заводе "Уралэлектромедь" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию – УГМК) в городе Верхняя Пышма Свердловской области, сообщает управление МЧС по региону.
РИА Новости 20:56
Технологии

Биткойн-воры тайком грабили русских пользователей даркнета

Мошенники использовали заражённый браузер Tor для кражи биткойнов с чужих кошельков.
Царьград 15:00
Футбол

Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

Lenta.ru 14:11
Футбол

Матч Кубка Англии был сорван из-за расистских выкриков

LiveResult.Ru вчера в 01:08
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции

Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости 14:07
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Газета.Ru 07:21
Происшествия

Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс 17:20
Кино

Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки

По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.
Ревизор.ру 14:00
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Общество

NASA намерено не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

РЕН ТВ 20:37
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Футбол

Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона

Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем вчера в 20:41
Технологии

Разработан чехол для смартфона из «человеческой кожи»

ToDay News Ufa 19:00
Гаджеты

В Xiaomi раскрыли «секретную» функцию Redmi 8 и Redmi 8A

Смартфоны Redmi 8 и 8A оснащены функцией звукового удаления пыли, которую ранее не раскрывали.
Профиль 12:36
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
Происшествия

Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке

РБК 13:05
Здоровье

Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть

Врачи подтверждают, что в грудном молоке содержится масса полезных веществ, но подойдет этот метод не всем.
Российская газета 12:40
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 06:53
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Футбол

Объявлена шестая пятерка претендентов на «Золотой мяч»

Французское издание France Football опубликовало пятую пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает Sport24.
Газета.Ru 20:31
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Российская газета 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное