Экономика
RT на русскомЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
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с чего всё началось
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБК04:00
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