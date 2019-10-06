Экономика
RT на русскомЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
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с чего всё началось
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБК04:00
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Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Футбол
Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»
Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
Происшествия
На Украине один человек погиб при крушении вертолета
Вертолет Robinson-44 разбился в Полтавской области, один человек погиб, сообщила в понедельник Госслужба по ЧС Украины.
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о пуске «Калибров» «не с первого раза»
«Информация, опубликованная РБК, о якобы взлёте «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» является глупостью от начала до конца», — говорится в сообщении.
Экономика
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
Происшествия
Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК
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Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
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Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Технологии
В аэропорту Краснодара испытали систему противодействия беспилотникам
Футбол
БК «Олимп»: «Арсенал» победит «Шеффилд Юнайтед» в 9-м туре АПЛ
Аналитики БК «Олимп» считают, что «Арсенал» одержит очередную победу в АПЛ и предлагают поставить на это за 1.91.
Общество
Министр культуры Украины извинился за выступление хора имени Веревки
Министр культуры Украины Владимир Бородянский принес свои извинения бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой за посвященную ей глумливую песню, которую исполнил хор имени Григория Веревки с актерами из "Квартала 95".