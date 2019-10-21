Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
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с чего всё началось

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБКвчера в 04:00

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ЦБ попросили упразднить лишние «антиотмывочные» нормы

Газета.Ruвчера в 11:33

ЦБ попросили убрать 27 «антиотмывочных» норм в рамках «регуляторной гильотины»

Коммерсантъвчера в 05:44

Банки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 08:16

ЦБ получил предложения по отмене «антиотмывочных» норм

Московский Комсомолецвчера в 06:17

РБК: участники финансового рынка просят ЦБ смягчить «антиотмывочное» законодательство

ТАССвчера в 06:15

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

RT на русскомвчера в 08:17

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

РБКвчера в 04:00
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
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Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»

Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.
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МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

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Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
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Общество

Россияне определили самую бесполезную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Экономика

Forbes сообщил о росте состояния миллиардера Богуславского на $600 млн

Миллиардер Леонид Богуславский разбогател на $600 млн после сентябрьского IPO американской ИТ-компании Datadog, следует из подсчетов журнала Forbes.
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Общество

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Происшествия

В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели

В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
RT на русском 05:55
Происшествия

Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде

Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду, после смены возвращались домой на "двенадцатой".
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Путин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии

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Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
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Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК вчера в 05:00
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Известия 06:40
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
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Мать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение

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Политика

Коломойский назвал министра экономики Украины «дебилом»

Украинский олигарх Коломойский по-хамски оценил попытки министра экономики Украины Милованова поддержать экс-главу Нацбанка Гонтареву после скандального выступления "Квартала 95" о поджоге ее дома.
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Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
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Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства

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Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш", сообщает Sport24.
Газета.Ru 03:45
Экономика

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.
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Армия и оружие

В Литву прибыла тяжелая военная техника США

Военная часть привезла с собой тяжелую технику: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и многое другое.
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Армия и оружие

Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
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