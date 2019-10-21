Экономика
RT на русскомЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
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с чего всё началось
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБКвчера в 04:00
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ЦБ попросили убрать 27 «антиотмывочных» норм в рамках «регуляторной гильотины»
Коммерсантъвчера в 05:44
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Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Армия и оружие
Die Welt признала превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду показателей немецкий танк "Леопард-2", пишет издание Die Welt.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 05:33
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.
Российская газета 20 октября в 13:20
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Экономика
Forbes сообщил о росте состояния миллиардера Богуславского на $600 млн
Миллиардер Леонид Богуславский разбогател на $600 млн после сентябрьского IPO американской ИТ-компании Datadog, следует из подсчетов журнала Forbes.
РБК 06:04
Общество
«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках
«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Общество
Ozon позволит клиентам зарабатывать на заказах
Онлайн-ритейлер Ozon запустил программу, позволяющую клиентам получать баллы за привлечение новых пользователей и генерацию повторных заказов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 00:57
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова вернулась к работе спустя пять дней после родов
Нового члена семьи встречали мама рэпера Симона Яковлевна, 5-летняя Алиса — дочь Тимати от прошлых отношений, его брат Артем, а также отец и сестра Решетовой.
Вокруг ТВ вчера в 12:52
Происшествия
В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли сейф
Полицейские охраняют металлический сейф, найденный в районе прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 06:20
Происшествия
В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели
В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
RT на русском 05:55
Происшествия
Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде
Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду, после смены возвращались домой на "двенадцатой".
КП - Волгоград 05:40
Политика
Путин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.
ПРАЙМ вчера в 21:16
Технологии
Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
МедиаПоток вчера в 15:03
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК вчера в 05:00
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 14:25
Происшествия
В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ
RT на русском вчера в 17:34
Происшествия
Пассажиры сняли огромные очереди на входе во Внуково
Большие очереди образовалась перед рамками металлоискателей на входе в аэропорт Внуково.
Известия 06:40
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Политика
Мать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение
Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.
Ведомости 05:57
Политика
Коломойский назвал министра экономики Украины «дебилом»
Украинский олигарх Коломойский по-хамски оценил попытки министра экономики Украины Милованова поддержать экс-главу Нацбанка Гонтареву после скандального выступления "Квартала 95" о поджоге ее дома.
ИА Новороссия 06:05
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru вчера в 13:00
Хоккей
Тарасенко стал первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо»
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш", сообщает Sport24.
Газета.Ru 03:45
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов "Аэрофлоту" по второму контракту.
Коммерсантъ вчера в 19:47
Армия и оружие
В Литву прибыла тяжелая военная техника США
Военная часть привезла с собой тяжелую технику: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и многое другое.
Sputnik Литва вчера в 10:50
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11