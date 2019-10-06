Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
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с чего всё началось

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК04:00

Подробнее о событии

ЦБ попросили упразднить лишние «антиотмывочные» нормы

Газета.Ru11:33

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

RT на русском08:17

Банки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщили СМИ

РИА Новости08:16

ЦБ получил предложения по отмене «антиотмывочных» норм

Московский Комсомолец06:17

РБК: участники финансового рынка просят ЦБ смягчить «антиотмывочное» законодательство

ТАСС06:15

ЦБ попросили убрать 27 «антиотмывочных» норм в рамках «регуляторной гильотины»

Коммерсантъ05:44

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

РБК04:00
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