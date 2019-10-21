Экономика
RT на русскомЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
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с чего всё началось
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБКвчера в 04:00
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В АРБ прокомментировали предложение отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
RT на русскомвчера в 16:34
ЦБ попросили убрать 27 «антиотмывочных» норм в рамках «регуляторной гильотины»
Коммерсантъвчера в 05:44
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