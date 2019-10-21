Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
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с чего всё началось

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБКвчера в 04:00

Подробнее о событии

ЦБ получил предложения по отмене «антиотмывочных» норм

Московский Комсомолецвчера в 06:17

ЦБ попросили упразднить лишние «антиотмывочные» нормы

Газета.Ruвчера в 11:33

Банки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 08:16

В АРБ прокомментировали предложение отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

RT на русскомвчера в 16:34

РБК: участники финансового рынка просят ЦБ смягчить «антиотмывочное» законодательство

ТАССвчера в 06:15

ЦБ попросили убрать 27 «антиотмывочных» норм в рамках «регуляторной гильотины»

Коммерсантъвчера в 05:44

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

РБКвчера в 04:00
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Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку

Общественное телевидение России вчера в 04:25
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Технологии

Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс вчера в 13:12
Общество

Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА

Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor вчера в 01:17
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома

На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 09:51
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 21:52
Происшествия

В Забайкалье осудят банду, совершившую убийства 14 человек в 90-е годы

«Фигуранты уголовного дела совершили убийства 14 лиц на территории Читинской и Иркутской областей, в том числе в мае 2005 года убийство в Чите Константина Ключевского и Евгения Жарова, которые, согласно материалам дела, ранее выступали организаторами и лидерами данной преступной группы», — пояснили следователи.
REGNUM вчера в 10:34
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.
Алтайская правда 20 октября в 23:59
Политика

Экс-премьер Латвии заявил о попадании страны в «пятую точку»

Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил, что государство угодило в "пятую точку" по вине политиков, пришедших ему на смену.
Газета.Ru вчера в 21:59
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования гражданки Израиля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 21 октября, обсудили возможность помилования российской стороной американо-израильской гражданки Наамы Иссахар.
Евразия Daily вчера в 14:34
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Экономика

Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК вчера в 19:43
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Кино

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат

Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 09:25
Шоу-бизнес

Голая дочь Синди Кроуфорд смутила пользователей Сети

Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками. В кадре девушка позирует напротив зеркала.
Дни.ру вчера в 11:52
Общество

В Грузии актеров московского театра встретили протестной акцией

Телепрограмма 20 октября в 16:54
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия 20 октября в 20:06
Происшествия

На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек

Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Российская газета вчера в 18:10
Здоровье

Врачи лечили пятилетнюю девочку с остеосаркомой мазью от растяжения

В Краснодарском крае врачи приняли остеосаркому четвёртой стадии у пятилетней девочки за растяжение мышц.
News.ru 20 октября в 16:05
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

REGNUM вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Миро раскритиковала Собчак за жирные подмышки и бесформенные ноги

«На другой фотографии вы имеете неудовольствие лицезреть дебелые, бесформенные, толстые ноги Ксении с целлюлитом уже в районе коленей», — обрушилась с критикой на Собчак Миро, отметив, что светская львица перепутала худобу с плоскогрудостью.
ФАН вчера в 09:15
Армия и оружие

СМИ узнали о подготовке Пентагоном полного вывода войск из Афганистана

Министерство обороны США начало подготовку плана полного вывода войск из Афганистана.
Известия вчера в 23:41
Наука

Ученый займется редактированием ДНК человеческих яйцеклеток

Goroday.ru 19 октября в 07:52
Армия и оружие

Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»

В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия вчера в 15:56
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