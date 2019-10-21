Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.

с чего всё началось

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Экономика Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".

Происшествия ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

Авто Mitsubishi Pajero уходит из России Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.

Политика В порт Одессы прибыли американские катера Island Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».

Общество ВЦИОМ: 25% россиян назвали себя «жертвами перестройки» Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается «РИА Новости», 25% респондентов считают себя «жертвами перестройки».

Экономика Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Технологии «Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.

Общество В России назван лучший черный чай Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».

Политика В США захотели наказать Россию за решение Трампа После решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии курдское население оказалось под угрозой этнической чистки.

Экономика Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8% После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции «Яндекса» выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб.

Технологии В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.

Армия и оружие Стратегический бомбардировщик США провел «атаку» у берегов Крыма На страничке PlaneRadar в сети микроблогов Twitter появилась публикация, на которой видно, как два стратегических бомбардировщика вылетели с военной базы Фрэйрфорд и спустя 4 часа оказались над акваторией Черного моря неподалеку от республики Крым, где провели имитацию бомбардировки.

Культура Южноуралец покорил жюри шоу на ТНТ танцем в стиле «кундалини» Алексей Акулов из Снежинска принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Южноуралец рассмешил жюри своим танцем, однако прошел кастинг.

Происшествия Чеченский мотоциклист избил журналиста в Крыму По данным источника, группа чеченских мотоциклистов, как правило, собирается в центре пешеходной зоны, вооружена резиновыми дубинками и ведет себя агрессивно, но полиция не обращает на них внимания.

Политика Росатом обнародовал документы о создании атомной бомбы в СССР На сайте государственной корпорации «Росатом» в исторической рубрике 21 октября были размещены рассекреченные документы, связанные с созданием первой атомной бомбы в СССР.

Авто НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".

Общество СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк Недавно журналистам удалось прикинуть, во сколько обходятся услуги клиники родным актрисы.

Кино «Малефисента» стала лидером российского кинопроката Продолжение фантастической сказки 2014 года под названием "Малефисента: Владычица тьмы" возглавило прокат в России.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия 15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае В ночь на субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу.

Общество Эксгумация и перезахоронение останков Франко пройдет 24 октября "В четверг, 24 октября, в 10.30 утра правительство Испании начнет эксгумацию останков диктатора Франциско Франко из базилики Долины Павших в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года", - говорится в заявлении правительства.

Общество Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.