Экономика
RT на русскомЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
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с чего всё началось
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.РБК00:00
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Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 19 октября в 09:38
Происшествия
ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей
В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Газета.Ru 03:52
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Lenta.ru вчера в 18:58
Авто
Mitsubishi Pajero уходит из России
Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.
Юга.ру 18 октября в 05:59
Политика
В порт Одессы прибыли американские катера Island
Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».
REGNUM 04:44
Общество
ВЦИОМ: 25% россиян назвали себя «жертвами перестройки»
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается «РИА Новости», 25% респондентов считают себя «жертвами перестройки».
Коммерсантъ 04:08
Шоу-бизнес
Госпитализирована Валентина Талызина
Газета.Ru 02:06
Экономика
Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России
Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:40
Технологии
«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона
Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
Известия 03:05
Общество
В России назван лучший черный чай
Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Lenta.ru 01:01
Политика
В США захотели наказать Россию за решение Трампа
После решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии курдское население оказалось под угрозой этнической чистки.
Lenta.ru 04:10
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Экономика
Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%
После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции «Яндекса» выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб.
РБК 04:53
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 19 октября в 11:12
Армия и оружие
Стратегический бомбардировщик США провел «атаку» у берегов Крыма
На страничке PlaneRadar в сети микроблогов Twitter появилась публикация, на которой видно, как два стратегических бомбардировщика вылетели с военной базы Фрэйрфорд и спустя 4 часа оказались над акваторией Черного моря неподалеку от республики Крым, где провели имитацию бомбардировки.
Дни24 вчера в 04:51
Культура
Южноуралец покорил жюри шоу на ТНТ танцем в стиле «кундалини»
Алексей Акулов из Снежинска принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Южноуралец рассмешил жюри своим танцем, однако прошел кастинг.
Первый областной вчера в 08:58
Происшествия
Чеченский мотоциклист избил журналиста в Крыму
По данным источника, группа чеченских мотоциклистов, как правило, собирается в центре пешеходной зоны, вооружена резиновыми дубинками и ведет себя агрессивно, но полиция не обращает на них внимания.
Lenta.ru 05:01
Политика
Росатом обнародовал документы о создании атомной бомбы в СССР
На сайте государственной корпорации «Росатом» в исторической рубрике 21 октября были размещены рассекреченные документы, связанные с созданием первой атомной бомбы в СССР.
REGNUM 03:43
Авто
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus
Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Российская газета 19 октября в 03:17
Общество
СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Недавно журналистам удалось прикинуть, во сколько обходятся услуги клиники родным актрисы.
Вечерний курьер 04:58
Кино
«Малефисента» стала лидером российского кинопроката
Продолжение фантастической сказки 2014 года под названием "Малефисента: Владычица тьмы" возглавило прокат в России.
Neva.Today вчера в 23:10
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Происшествия
15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае
В ночь на субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу.
RuNews24.ru 19 октября в 05:28
Общество
Эксгумация и перезахоронение останков Франко пройдет 24 октября
"В четверг, 24 октября, в 10.30 утра правительство Испании начнет эксгумацию останков диктатора Франциско Франко из базилики Долины Павших в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года", - говорится в заявлении правительства.
РИА Новости 04:42
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 05:48