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ЦБ протестирует прототип платформы цифрового рубля в 2022 году

Банк России заявил о планах начать тестирование прототипа платформы для использования цифрового рубля в 2022 году.
Коммерсантъ
Тестирование планируется проводить в несколько этапов.
Ридус
По данным Центробанка, в настоящее время идёт активная разработка платформы.
RT на русском
В Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, представленной ЦБ и Минфином, отмечается, что запуск цифрового рубля - третьей формы денег, выпускаемой Банком России, - станет одним из ключевых проектов в области цифровизации до 2030 года.
ТАСС

С чего всё началось

ЦБ не видит препятствий для внедрения цифрового рубля
Банк России не видит препятствий для внедрения цифрового рубля, начнет его тестировать в январе 2022 года, как и планировалось ранее, говорится в сообщении регулятора.
ТАСС11:56

Подробнее о событии

Тестирование прототипа платформы цифрового рубля начнется в январе 2022 года
Ведомости12:50
ЦБ разработает карту внедрения цифрового рубля
Говорит Москва11:55
ЦБ анонсировал тест платформы цифрового рубля
Телеканал 360°12:23
Банк России хочет начать тестирование цифрового рубля с 2022 года, сейчас идет его разработка
ПРАЙМ12:09
ЦБ начнёт тестировать платформу цифрового рубля в январе 2022 года
RT на русском12:06
ЦБ не видит препятствий для внедрения цифрового рубля
ТАСС11:56
ЦБ протестирует прототип платформы цифрового рубля в 2022 году
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