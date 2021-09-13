Блинкен заявил, что США не будут полагаться на талибов в вопросе борьбы с терроризмом

Соединенные Штаты не намерены полагаться на радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в деле борьбы с терроризмом в Афганистане, но будут привлекать талибов к ответу за взятые обязательства в этой связи.