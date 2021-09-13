В Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, представленной ЦБ и Минфином, отмечается, что запуск цифрового рубля - третьей формы денег, выпускаемой Банком России, - станет одним из ключевых проектов в области цифровизации до 2030 года.
Соединенные Штаты не намерены полагаться на радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в деле борьбы с терроризмом в Афганистане, но будут привлекать талибов к ответу за взятые обязательства в этой связи.
Новые требования президента Джо Байдена о вакцинации федеральных служащих не распространяются на членов Конгресса или тех, кто работает на Конгресс или федеральную судебную систему, сообщает 10 сентября журнал Newsweek.