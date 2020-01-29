Экономика
КомпанияЦБ проведет санацию Севастопольского морского банка
Центробанк решил провести ряд мер по повышению финансовой устойчивости Севастопольского морского банка. Об этом говорится на официальном сайте регулятора. Согласно материалам портала, в этом отношении поддерживать деятельность Банка России и санацию в целом будет РНКБ Банк.
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Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
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«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач
Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой».
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Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой
Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об «омоложении» Аллы Пугачевой.
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Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
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Онкологи назвали предшествующую раку болезнь
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Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
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Экономика
Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
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Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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Эрдоган потребовал от США F-35 или деньги
Армия и оружие
Военные Сирии освободили ключевой город в провинции Идлиб
Вооруженные силы Сирии отбили у террористов ключевой город Маарет ан-Нуман, расположенный в провинции Идлиб, об этом 29 января сообщает Al Arabia.
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Пелагея и Иван Телегин воссоединились на дне рождения дочери
Недавно пара даже вместе появилась на дне рождения Таисии.
Общество
Почтовый сервис Protonmail считает блокировку в России неоправданной
Почтовый сервис Protonmail (Швейцария) считает блокировку сервиса в России неоправданной, и готов к диалогу с властями, сообщила компания.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
На Украине хотят обложить налогом Facebook и Google
В случае принятия закона, компании Google, Facebook, Microsoft и другие обяжут платить налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Хоккей
«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов
«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.
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Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Общество
Новейший тральщик «Яков Баляев» спустили на воду в Петербурге
Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустили на воду.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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Ирина Шейк назвала причину расставания с Брэдли Купером
Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Армия и оружие
США модернизируют систему предупреждений о ракетном нападении
Американская компания Raytheon создаст новую систему сбора и обработки данных для Военно-воздушных сил США.
Общество
Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса
Zhang Yuwei / Globallookpress Минздрав России подготовил временные методические рекомендации по борьбе с коронавирусом.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Происшествия
СМИ: в Ираке разбился военно-транспортный самолет
Военно-транспортный самолет потерпел в среду крушение в иракской провинции Анбар, расположенной на западе страны.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.