Экономика

КомпанияКомпанияЦБ проведет санацию Севастопольского морского банка

Центробанк решил провести ряд мер по повышению финансовой устойчивости Севастопольского морского банка. Об этом говорится на официальном сайте регулятора. Согласно материалам портала, в этом отношении поддерживать деятельность Банка России и санацию в целом будет РНКБ Банк.
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ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме

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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
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