Райланд Морганс вошел в тренерский штаб ПФК ЦСКА

Британец Райланд Морганс приступил к работе в армейском клубе в качестве тренера, специалиста по физподготовке. фото: pfc-cska У Морганса за плечами опыт работы в «Эвертоне», «Ливерпуле», «Суонси», «Фулхэме», в сборных Кот-д’Ивуара и Уэльса, а также в Федерации футбола Китая.