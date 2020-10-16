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ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» после отмены сделки

Банк России проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет установления признаков инсайдерской торговли в связи с объявлением компаний о разрыве сделки по слиянию, сообщил «Ведомостям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет инсайдерской торговли

Банк России проверит "Яндекс" и "Тинькофф банк" на предмет установления признаков инсайдерской торговли в связи с несостоявшейся сделкой по покупке IT-компанией головной структуры банка - TCS Group.
ТАССвчера в 08:25
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Телеканал 360°

ЦБ начал проверку после срыва сделки «Яндекса» и «Тинькофф». В ситуации есть победители, но махинации ни при чем

Телеканал 360°17:01
ТАСС

ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет инсайдерской торговли

ТАССвчера в 08:25
Forbes

ЦБ проверит «Яндекс» и Тинькофф Банк после срыва сделки

Forbesвчера в 08:51
ПРАЙМ

Центробанк проверит «Тинькофф» и «Яндекс» на предмет инсайдерской торговли

ПРАЙМвчера в 08:37
Коммерсантъ

ЦБ проверит «Яндекс» и Тинькофф-банк на инсайдерскую торговлю

Коммерсантъвчера в 08:37
РИА Новости

ЦБ проверит «Тинькофф» и «Яндекс» после отмены сделки

РИА Новостивчера в 09:08
РБК

ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на предмет инсайдерской торговли

РБКвчера в 08:37

Эрдоган заявил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией

Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эрдоган заявил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией
ТАССвчера в 14:06

Леонков: Запад пытается сделать из Украины военного противника РФ

Эксперт назвал косвенные признаки этого, в частности, он напомнил о том, что американским послом в Киеве назначен Кит Дейтон, который, как известно, является умелым организатором политических и военных акций.
Evo-rus.com02:40

Райланд Морганс вошел в тренерский штаб ПФК ЦСКА

Британец Райланд Морганс приступил к работе в армейском клубе в качестве тренера, специалиста по физподготовке. фото: pfc-cska У Морганса за плечами опыт работы в «Эвертоне», «Ливерпуле», «Суонси», «Фулхэме», в сборных Кот-д’Ивуара и Уэльса, а также в Федерации футбола Китая.
Bobsoccerвчера в 12:34

В Минфине РФ предложили сократить число сотрудников МВД

Министерство финансов России предложило провести реформу правоохранительного блока: сократить число сотрудников органов внутренних дел и создать единый орган, который будет аккумулировать функции ФСИН, ГФС и ФССП на базе МВД.
Газета.Ru01:46

Алиев заявил, что руководство Армении ответственно за обстрелы гражданского населения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал военным преступлением ракетные удары по городу Гяндже и заявил, что руководство Армении должно понести ответственность за обстрелы гражданского населения.
ТАСС03:49

METRO Cash&Carry может открыться в Приморье

Основанный в Германии оператор розничной и мелкооптовой торговли планирует осваивать в России новые территории, и Приморье оказалось одним из перспективных вариантов.
Deita.ru18:45