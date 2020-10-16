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ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» после отмены сделки

Банк России проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет установления признаков инсайдерской торговли в связи с объявлением компаний о разрыве сделки по слиянию, сообщил «Ведомостям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет инсайдерской торговли

Банк России проверит "Яндекс" и "Тинькофф банк" на предмет установления признаков инсайдерской торговли в связи с несостоявшейся сделкой по покупке IT-компанией головной структуры банка - TCS Group.
ТАССвчера в 08:25
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Телеканал 360°

ЦБ начал проверку после срыва сделки «Яндекса» и «Тинькофф». В ситуации есть победители, но махинации ни при чем

Телеканал 360°17:01
Коммерсантъ

ЦБ проверит «Яндекс» и Тинькофф-банк на инсайдерскую торговлю

Коммерсантъвчера в 08:37
Forbes

ЦБ проверит «Яндекс» и Тинькофф Банк после срыва сделки

Forbesвчера в 08:51
ПРАЙМ

Центробанк проверит «Тинькофф» и «Яндекс» на предмет инсайдерской торговли

ПРАЙМвчера в 08:37
РИА Новости

ЦБ проверит «Тинькофф» и «Яндекс» после отмены сделки

РИА Новостивчера в 09:08
ТАСС

ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет инсайдерской торговли

ТАССвчера в 08:25
РБК

ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на предмет инсайдерской торговли

РБКвчера в 08:37

Алиев заявил, что руководство Армении ответственно за обстрелы гражданского населения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал военным преступлением ракетные удары по городу Гянджа и заявил, что руководство Армении должно понести ответственность за обстрелы гражданского населения.
Алиев заявил, что руководство Армении ответственно за обстрелы гражданского населения
ТАСС02:43

Шэрон Стоун призналась, что снялась в Playboy ради роли в «Основном инстинкте»

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун побывала в гостях на авторском шоу коллеги по актерскому цеху Дрю Бэрримор, в рамках которого сделала весьма откровенное признание о том, как получила роль в культовом триллере «Основной инстинкт».
Актуальные Новости00:01

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Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ТАССвчера в 14:06

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