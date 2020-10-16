Участники проекта «Карнавала нет. XX лет» поздравили Илью Лагутенко с днем рождения

В день релиза был выпущен ролик, в котором участники проекта рассказали о своих отношениях с музыкой "Мумий Тролля" и работе над своими треками, а также поздравили Илью с днём рождения.16 октября в 20.00 состоится и виртуальный концерт "Точно Ртуть Алоэ VR", где альбом будет исполнен вживую.