Банк России проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет установления признаков инсайдерской торговли в связи с объявлением компаний о разрыве сделки по слиянию, сообщил «Ведомостям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

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