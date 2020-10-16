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ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» после отмены сделки

Банк России проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет установления признаков инсайдерской торговли в связи с объявлением компаний о разрыве сделки по слиянию, сообщил «Ведомостям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет инсайдерской торговли

Банк России проверит "Яндекс" и "Тинькофф банк" на предмет установления признаков инсайдерской торговли в связи с несостоявшейся сделкой по покупке IT-компанией головной структуры банка - TCS Group.
ТАСС08:25
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РИА Новости

ЦБ проверит «Тинькофф» и «Яндекс» после отмены сделки

РИА Новости09:08
Lenta.ru

Центробанк заподозрил «Яндекс» и «Тинькофф» в сговоре

Lenta.ru09:06
РБК

ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на предмет инсайдерской торговли

РБК08:37
ПРАЙМ

Центробанк проверит «Тинькофф» и «Яндекс» на предмет инсайдерской торговли

ПРАЙМ08:37
Коммерсантъ

ЦБ проверит «Яндекс» и Тинькофф-банк на инсайдерскую торговлю

Коммерсантъ08:37
Forbes

ЦБ проверит «Яндекс» и Тинькофф Банк после срыва сделки

Forbes08:30
ТАСС

ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет инсайдерской торговли

ТАСС08:25

35-летний муж Софии Стужук умер от коронавируса

16 октября на своей странице в Instagram скандальная блогер из Украины, 25-летняя София Стужук сообщила о том, что ее супруг, блогер, 35-летний Дмитрий Стужук скончался от осложнений на фоне заболевания коронавирусом.
Вечерний курьер11:33

Крымские РЛС не работали при подлете американских стратегических бомбардировщиков

Алексей Леонков, военный специалист, сообщил, что радиолокационные станции (РЛС) РФ, развернутые на Крымском полуострове, находились в неактивном состоянии при приближении к ним боевых самолетов американских ВВС.
Discover2408:39

В СНБО Украины пригрозили России «потоком гробов»

Военное противостояние между Москвой и Киевом будет чревато для российской стороны "огромными потерями" и "потоком гробов", заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос в интервью интернет-изданию "Обозреватель".
РИА Новостивчера в 13:56

Россиянам назвали способы выявить бессимптомное течение коронавируса

По заявлению врача-биофизика, ведущего специалиста проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседовой, определить наличие бессимптомного течения коронавирусной инфекции помогут потеря обоняния или вкуса, сообщает радио Sputnik.
Инфорос02:19

Тиньков заявил, что сам решил разорвать сделку с «Яндексом»

Основной владелец TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") Олег Тиньков сообщил, что сам решил разорвать договоренности с "Яндексом", его не устроило поглощение интернет-компанией его группы.
Интерфакс06:58