ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» после отмены сделки
Банк России проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет установления признаков инсайдерской торговли в связи с объявлением компаний о разрыве сделки по слиянию, сообщил «Ведомостям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.В источнике
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ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» на предмет инсайдерской торговли
Банк России проверит "Яндекс" и "Тинькофф банк" на предмет установления признаков инсайдерской торговли в связи с несостоявшейся сделкой по покупке IT-компанией головной структуры банка - TCS Group.
ТАСС08:25
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