РБКЦБ проверит введение банками комиссий на обслуживание валютных счетовЦБ проверит законность введения банками комиссий за обслуживание валютных счетов, говорится в сообщении на сайте регулятора.РИА НовостиРоссийские банки не должны ухудшать условия обслуживания своих клиентов, заявили в пресс-службе ЦБ.Ямал-МедиаПосле введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски.ФинмаркетО введении комиссии на валютные счета в последние два дня объявили Накануне Райффайзенбанк и Тинькофф банк.Lenta.ruЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvДума ТВDaily MoscowРБКРоссийская газетаИА Красная ВеснаРЕН ТВReadovka NewsКомсомольская правдаГЛАС.RUВечерняя МоскваАК&МНациональная служба новостейREGNUMВятка-На-СетиНИА СамараRT на русскомНовые ИзвестияT24Псковская Лента НовостейПодробнее о событииВ ЦБ пообещали разобраться с введением банками комиссий по валютным счетамRT на русскомвчера в 13:45ЦБ примет меры к банкам в случае нарушений при введении комиссий по валютным счетамТАССвчера в 10:05Центробанк проверит введение комиссий по валютным счетамКМВ Новостивчера в 03:58ЦБ изучит изменения условий по валютным продуктам банковFinam.Ruвчера в 08:39Центробанк проверит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетовРИА Новостивчера в 04:01ЦБ изучит введение банками комиссии по валютным счетам и примет мерыКоммерсантъвчера в 04:00Набиуллина пообещала разобраться с введением банками комиссий по валютным счетамИнтерфаксвчера в 08:53Показать ещёОценить414Поделиться