Порт украинского города Очакова Николаевской области лишился кораблей Военно-морских сил Украины: малый противолодочный корабль "Винница" затоплен, а средний десантный корабль "Юрию Олефиренко" выведен из района боевых действий из-за "низкого морально-психологического состояния экипажа".
Вашингтон переоценил свои рычаги воздействия на страны мира с целью введения санкций против России, что должно "отрезвить" американское руководство, пишет обозреватель The American Conservative Тед Карпентер.
Правительство Италии рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и среди блогеров после того, как в газете Corriere della Sera появилась публикация о расследовании со стороны Комитета парламента Италии по безопасности.