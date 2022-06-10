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ЦБ проверит введение банками комиссий на обслуживание валютных счетов

ЦБ проверит законность введения банками комиссий за обслуживание валютных счетов, говорится
 в сообщении на сайте регулятора.
РИА Новости
Российский финансовый регулятор опубликовал сообщение о том, что меры по стимулированию перехода на рублевые счета не должны ухудшать условия для действующих клиентов.
ФАН
Затем «Тинькофф банк» заявил, что 23 июня введет комиссию за обслуживание карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и франках.
Ведомости
Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов, добавляет ЦБ РФ.
Финмаркет

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Центробанк проверит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов
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ЦБ примет меры к банкам в случае нарушений при введении комиссий по валютным счетам
ТАССвчера в 10:05
Набиуллина пообещала разобраться с введением банками комиссий по валютным счетам
Интерфаксвчера в 08:53
ЦБ изучит изменения условий по валютным продуктам банков
Finam.Ruвчера в 08:39
В ЦБ пообещали разобраться с введением банками комиссий по валютным счетам
RT на русскомвчера в 13:45
ЦБ изучит введение банками комиссии по валютным счетам и примет меры
Коммерсантъвчера в 04:00
Центробанк проверит введение комиссий по валютным счетам
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