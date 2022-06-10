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ЦБ проверит введение банками комиссий на обслуживание валютных счетов

ЦБ проверит законность введения банками комиссий за обслуживание валютных счетов, говорится
 в сообщении на сайте регулятора.
РИА Новости
Российские банки не должны ухудшать условия обслуживания своих клиентов, заявили в пресс-службе ЦБ.
Ямал-Медиа
После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски.
Финмаркет
О введении комиссии на валютные счета в последние два дня объявили Накануне Райффайзенбанк и Тинькофф банк.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В ЦБ пообещали разобраться с введением банками комиссий по валютным счетам
RT на русскомвчера в 13:45
ЦБ примет меры к банкам в случае нарушений при введении комиссий по валютным счетам
ТАССвчера в 10:05
ЦБ изучит введение банками комиссии по валютным счетам и примет меры
Коммерсантъвчера в 04:00
ЦБ изучит изменения условий по валютным продуктам банков
Finam.Ruвчера в 08:39
Центробанк проверит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов
РИА Новостивчера в 04:01
Набиуллина пообещала разобраться с введением банками комиссий по валютным счетам
Интерфаксвчера в 08:53
Центробанк проверит введение комиссий по валютным счетам
КМВ Новостивчера в 03:58

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