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ЦБ проверит введение банками комиссий на обслуживание валютных счетов

ЦБ проверит законность введения банками комиссий за обслуживание валютных счетов, говорится
 в сообщении на сайте регулятора.
РИА Новости
Российские банки не должны ухудшать условия обслуживания своих клиентов, заявили в пресс-службе ЦБ.
Ямал-Медиа
В частности, "Тинькофф банк" сообщил, что с 23 июня будет брать ежемесячную комиссию в 1% за обслуживание счетов в иностранной валюте.
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В банке пояснили, что ввели плату из-за ненадежности зарубежных партнеров по работе с валютой для России и для уменьшения валютной позиции «Тинькофф банка».
Ведомости

Подробнее о событии

ЦБ примет меры к банкам в случае нарушений при введении комиссий по валютным счетам
ТАСС10:05
Центробанк проверит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов
РИА Новости04:01
ЦБ изучит изменения условий по валютным продуктам банков
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Интерфакс08:53
ЦБ изучит введение банками комиссии по валютным счетам и примет меры
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