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ЦБ проверит введение банками комиссий на обслуживание валютных счетов

ЦБ проверит законность введения банками комиссий за обслуживание валютных счетов, говорится
 в сообщении на сайте регулятора.
РИА Новости
Центробанк заявляет, что банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам, но могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.
Finam.Ru
Размер комиссии составит 0,2% от суммы превышения порога в 5000 у. е. на конец месяца, а минимальная плата составит 10 у. е. Комиссию введут для счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов, франках и иенах.
Ведомости
В четверг Тинькофф банк сообщил, что с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте.
Интерфакс

Подробнее о событии

ЦБ изучит законность введения комиссий по валютным счетам в банках
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