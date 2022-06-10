Размер комиссии составит 0,2% от суммы превышения порога в 5000 у. е. на конец месяца, а минимальная плата составит 10 у. е. Комиссию введут для счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов, франках и иенах.
Правительство Украины в приоритетном порядке включит британских граждан Эйдена Аслина и Шона Пиннера, приговоренных судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, в ближайший список на обмен военнопленных.
Ранее Зеленский ввел бессрочные санкции против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, секретаря Совбеза Николая Патрушева, премьера Михаила Мишустина и почти всех членов российского кабмина, включая и Сергея Лаврова.