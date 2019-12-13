Финансы
ВедомостиЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,25%. Такой шаг предсказывало большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Reuters. Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
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Что касается других крупных участников рейтинга, то Китай оказался на 3-м месте (3 210 самолетов), Индия на 4-й строчке (2 123), Южная Корея на 5-й позиции (1 649).
Общество
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Первым синглом возрожденной Верки Сердючки стала англоязычная композиция "Make It Rain Champagne", что переводится с английского как "Сделай дождь из шампанского".
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Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
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Ленинский районный суд Пензы приговорил к реальным и условным срокам лишения свободы организатора и участников местной организации "Свидетелей Иеговы", запрещенной в России за экстремизм.
Спорт
Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского
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Армия и оружие
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