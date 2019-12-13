Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,25%. Такой шаг предсказывало большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Reuters. Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
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Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Эхо Москвы06:32

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru06:47

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

ТАСС06:06

ЦБ в пятый раз за год снизил ключевую ставку

Московский Комсомолец05:32

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

RT на русском05:30

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru05:35

Снижение ставки Банка России дало лишь короткий позитивный отклик в рубле

Finam.Ru07:40
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Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:54
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Какие подарки Тейлор Свифт получила на 30-летие

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Российская газета 07:14
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Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
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Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Вечерний курьер 05:22
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Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила

Украина в очередной раз перехитрила сама себя.
РИА Новости 00:00
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Фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» включены в реестр иноагентов

Под НКО, которая выполняет функции иностранного агента, понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства от иностранных государств, их государственных органов, иностранных организаций, а также иностранных граждан.
РЕН ТВ 08:03
Политика

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Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
ИА Новороссия вчера в 05:29
Общество

Названы имена подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

Следственные органы Украины подозревают, что организатором группы, созданной для убийства известного журналиста Павла Шеремета, был Андрей Антоненко.
REGNUM 06:52
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
РИА Новости 06:51
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru 07:26
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Происшествия

Ни дня без «минирований»: в Петербурге вновь эвакуируют суды

Сообщения о «заминировании» судов Петербурга вновь поступили на электронные адреса учреждений утром 12 декабря.
REGNUM вчера в 02:06
Музыка

Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Газета.Ru 06:52
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Армия и оружие

Россия вошла в тройку крупнейших военно-воздушных держав мира

Что касается других крупных участников рейтинга, то Китай оказался на 3-м месте (3 210 самолетов), Индия на 4-й строчке (2 123), Южная Корея на 5-й позиции (1 649).
Российская газета 11 декабря в 10:42
Спорт

Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

REGNUM 05:20
Общество

Продажи iPhone в Китае упали в ноябре на 35 %

Уровень продаж новых Apple iPhone в Китае по итогам ноября этого года упал более чем на 35 %.
3DNews 06:31
Музыка

Верка Сердючка вернулась с дождем из шампанского

Первым синглом возрожденной Верки Сердючки стала англоязычная композиция "Make It Rain Champagne", что переводится с английского как "Сделай дождь из шампанского".
ИА InterMedia 04:06
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Культура

Граймс и Нина Кравиц пишут музыку для Cyberpunk 2077

News.ru вчера в 22:18
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

РБК 07:00
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Общество

В России штрафы для бизнеса могут повысить в десятки раз

В России штрафы для компаний за невыполнение предписаний надзорных органов могут вырасти в десятки раз.
ФедералПресс 11 декабря в 21:43
Происшествия

В Пензе осуждены шестеро последователей «Свидетелей Иеговы»

Ленинский районный суд Пензы приговорил к реальным и условным срокам лишения свободы организатора и участников местной организации "Свидетелей Иеговы", запрещенной в России за экстремизм.
Интерфакс 07:45
Спорт

Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Ведомости 06:58
Армия и оружие

Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
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