Финансы
ВедомостиЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,25%. Такой шаг предсказывало большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Reuters. Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
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Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова на саммите
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу МИД России Сергея Лаврова на нормандском саммите в Париже до "синего каления".
Политика
В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной
Для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, но Россия сделает все, чтобы Европа не осталась без газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Финансы
Курс рубля обновил максимумы к евро и доллару с 2018 года
Укреплению российской валюты помог ряд факторов, к которым относятся сохранение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, взлетевшая в тот же день вечером цена нефти марки Brent выше $64,8 за баррель, сохранение ставки ЕЦБ и риторика главы европейского центробанка Кристин Лагард на своей первой конференции на этом посту.
Происшествия
Назван организатор убийства Шеремета
Украинское следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году в Киеве музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Политика
«Миротворец» внесет в базу журналистов семи российских телеканалов
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" опубликовал список российских телеканалов, журналистов которых будут вносить в базу данных сайта "по умолчанию".
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Политика
На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку Путина и Медведева
На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.
Происшествия
Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Общество
Фонды «Правовая инициатива» и «Генезис» признаны Минюстом иноагентами
Факты соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, были установлены в ходе проведения управлением Минюста по Ингушетии внеплановых документарных проверок.
Музыка
Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Армия и оружие
Россия вошла в тройку крупнейших военно-воздушных держав мира
Что касается других крупных участников рейтинга, то Китай оказался на 3-м месте (3 210 самолетов), Индия на 4-й строчке (2 123), Южная Корея на 5-й позиции (1 649).
Космос
Новый марсоход займётся поиском жизни и соберёт геологическую коллекцию для передачи на Землю
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Происшествия
Задержана еще одна фигурантка по делу экс-министра Михаила Абызова
Спорт
Sports.ru рассказал о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского
Sports.ru опубликовал новость о тайном награждении министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
Общество
Из-за алиментов в России остаются невыездными 1,5 миллиона человек
Из-за невыплаченных алиментов невыездными числятся около 1,5 миллиона россиян.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Хоккей
Кравцов расторг контракт с «Трактором»
«Трактор» и нападающий Виталий Кравцов расторгли контракт, информирует официальный сайт КХЛ.
Политика
Путин прибыл в Набережные Челны
Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Происшествия
Пожар на складе в Москве потушен
Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Футбол
Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
Футбол
Колосков не видит пользы в возвращении системы «весна-осень»
Экс-президент РФС Вячеслав Колосков не считает необходимым возвращение российского футбола к системе «весна-осень».
Общество
Продажи iPhone в Китае упали в ноябре на 35 %
Уровень продаж новых Apple iPhone в Китае по итогам ноября этого года упал более чем на 35 %.
Армия и оружие
О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ
В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Кино
Netflix опубликовал финальный трейлер сериала «Ведьмак»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер сериала «Ведьмак». Премьера экранизации серии романов состоится 20 декабря.