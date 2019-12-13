Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,25%. Такой шаг предсказывало большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Reuters. Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

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