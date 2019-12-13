Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,25%. Такой шаг предсказывало большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Reuters. Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
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Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru06:47

Комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 13 декабря

Properm.ruвчера в 07:36

Самое непредсказуемое решение: что заставило ЦБ снизить ставку в пятый раз подряд

Forbes05:30

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

RT на русском05:30

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАСС06:06

Снижение ставки Банка России дало лишь короткий позитивный отклик в рубле

Finam.Ru07:40

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru05:35
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Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова на саммите

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу МИД России Сергея Лаврова на нормандском саммите в Париже до "синего каления".
РИА Новости 09:08
Политика

В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной

Для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, но Россия сделает все, чтобы Европа не осталась без газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
РИА Новости 08:35
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Финансы

Курс рубля обновил максимумы к евро и доллару с 2018 года

Укреплению российской валюты помог ряд факторов, к которым относятся сохранение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, взлетевшая в тот же день вечером цена нефти марки Brent выше $64,8 за баррель, сохранение ставки ЕЦБ и риторика главы европейского центробанка Кристин Лагард на своей первой конференции на этом посту.
Вести.Финанс вчера в 11:25
Происшествия

Назван организатор убийства Шеремета

Украинское следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году в Киеве музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.
BFM.ru 09:14
Политика

«Миротворец» внесет в базу журналистов семи российских телеканалов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" опубликовал список российских телеканалов, журналистов которых будут вносить в базу данных сайта "по умолчанию".
РИА Новости 07:34
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru 07:26
Политика

На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку Путина и Медведева

На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.
Эхо Москвы 09:03
Происшествия

Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Lenta.ru 04:49
Общество

Фонды «Правовая инициатива» и «Генезис» признаны Минюстом иноагентами

Факты соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, были установлены в ходе проведения управлением Минюста по Ингушетии внеплановых документарных проверок.
Российская газета 08:10
Музыка

Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Газета.Ru 06:52
Армия и оружие

Россия вошла в тройку крупнейших военно-воздушных держав мира

Что касается других крупных участников рейтинга, то Китай оказался на 3-м месте (3 210 самолетов), Индия на 4-й строчке (2 123), Южная Корея на 5-й позиции (1 649).
Российская газета 11 декабря в 10:42
Космос

Новый марсоход займётся поиском жизни и соберёт геологическую коллекцию для передачи на Землю

XXII век 11 декабря в 06:28
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Происшествия

Задержана еще одна фигурантка по делу экс-министра Михаила Абызова

Российская газета 06:41
Спорт

Sports.ru рассказал о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского

Sports.ru опубликовал новость о тайном награждении министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
Lenta.ru 09:10
Общество

Из-за алиментов в России остаются невыездными 1,5 миллиона человек

Из-за невыплаченных алиментов невыездными числятся около 1,5 миллиона россиян.
Газета.Ru вчера в 21:01
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Хоккей

Кравцов расторг контракт с «Трактором»

«Трактор» и нападающий Виталий Кравцов расторгли контракт, информирует официальный сайт КХЛ.
Sports.ru 05:36
Политика

Путин прибыл в Набережные Челны

Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:36
Происшествия

Пожар на складе в Москве потушен

Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
RT на русском 08:04
Футбол

Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

Газета.Ru 08:28
Футбол

Колосков не видит пользы в возвращении системы «весна-осень»

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков не считает необходимым возвращение российского футбола к системе «весна-осень».
ProstoProSport 02:55
Общество

Продажи iPhone в Китае упали в ноябре на 35 %

Уровень продаж новых Apple iPhone в Китае по итогам ноября этого года упал более чем на 35 %.
3DNews 06:31
Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Южный Федеральный 06:00
Кино

Netflix опубликовал финальный трейлер сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер сериала «Ведьмак». Премьера экранизации серии романов состоится 20 декабря.
News.ru вчера в 06:34
Как работают Яндекс.Новости?
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