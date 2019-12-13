Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Совет директоров ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку на четверть процентного пункта, теперь она 6,25%. Год начался со ставкой на 1,5 п. п. выше – 7,75%.
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Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

ТАСС13 декабря в 06:54

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новостивчера в 00:00

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

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Потенциал для снижения ключевой ставки был больше - депутат

Интерфакс13 декабря в 06:54

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25%

Накануне.Ru13 декабря в 05:49

Ключевая ставка снижена до 6,25%

Гарант13 декабря в 05:32
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Бывшие коллеги спели Зеленскому песню про «посадки»

Во время концерта бывшие коллеги спели президенту песню про "посадки".
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Ученые связали явления в ионосфере с изменениями в средней атмосфере

Используя недавно разработанную глобальную модель всей атмосферы — EAGLE, — ученые связали изменчивость количества свободных электронов в ионосфере (полного электронного содержания) экваториальных широт с повышением температуры стратосферы над Арктикой.
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43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 13 декабря в 01:12
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
РБК 16:00
Авто

Перечислили самые популярные автомобили-трехлетки в России

Эксперты назвали самые популярные авто-трехлетки в массовом и премиальном сегменте.
МедиаПоток 13 декабря в 08:12
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Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru 12:09
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Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»

В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева.
Piter.tv 13 декабря в 09:11
Недвижимость

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Известия 18:36
Политика

Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных.
Lenta.ru 14:28
Общество

У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, говорится в материалах корпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:19
Общество

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Тулун

КП - Иркутск вчера в 00:11
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Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
РБК 18:18
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
RT на русском 06:01
Политика

США выдворили двух дипломатов КНР из-за проникновения на военную базу

Власти Соединенных Штатов без широкой огласки объявили персонами нон-грата двух китайских дипломатов, которые якобы пытались проникнуть на территорию военной базы в штате Виргиния.
Российская газета 12:06
Музыка

Корнелюк оценил выступление Ротару в России

Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
РИА Новости 17:39
Политика

Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Газета.Ru 17:15
Спорт

Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
News.ru 08:15
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Матч ТВ 13 декабря в 10:10
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Apple использует в Mac Pro самую дешевую оперативную память

Проанализировав комплекты для апдейта компьютеров, эксперт выяснил, что компания оснащает изначально свои системы модулями на микросхемах Micron.
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«Реал» ушел от поражения в матче чемпионата Испании с «Валенсией»

Футболисты мадридского "Реала" на последних минутах ушли от поражения в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Валенсией".
РИА Новости 17:09
Происшествия

Два дальнобойщика из Украины умерли после обеда в придорожном кафе

Два дальнобойщика умерли после обеда с алкоголем в придорожном кафе, еще троих госпитализировали, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Mockva.ru 07:45
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Политика

Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

РИА Новости 12:41
Космос

Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн

Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
N+1 11 декабря в 19:02
Общество

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:41
Происшествия

Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки

Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.
RT на русском 04:59
Общество

В Германии решили использовать рассол для борьбы с гололедом

По планам пилотного проекта рассола должно хватить на обработку около 1500 километров дорог, что позволит сэкономить примерно 7 тонн соли.
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Лопес нокаутировал Комми и стал новым чемпионом IBF

Американский боксёр Теофимо Лопес победил представителя Ганы Ричарда Комми в поединке, на кону в котором стояло звание чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), проходившем на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
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Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Технологии

«Яндекс» разработал бюджетный аналог самого дорогого сенсора для беспилотников

Компания «Яндекс» разработала прототип лидара, который является самым дорогим сенсором в беспилотных автомобилях и необходим для сканирования пространства с помощью лазерных лучей.
Невские Новости 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
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