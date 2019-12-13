Экономика
ВедомостиЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Совет директоров ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку на четверть процентного пункта, теперь она 6,25%. Год начался со ставкой на 1,5 п. п. выше – 7,75%.
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Культура
Бывшие коллеги спели Зеленскому песню про «посадки»
Во время концерта бывшие коллеги спели президенту песню про "посадки".
Наука
Ученые связали явления в ионосфере с изменениями в средней атмосфере
Используя недавно разработанную глобальную модель всей атмосферы — EAGLE, — ученые связали изменчивость количества свободных электронов в ионосфере (полного электронного содержания) экваториальных широт с повышением температуры стратосферы над Арктикой.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
Авто
Перечислили самые популярные автомобили-трехлетки в России
Эксперты назвали самые популярные авто-трехлетки в массовом и премиальном сегменте.
Политика
Песков рассказал об условии транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Кино
Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева.
Недвижимость
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Политика
Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных.
Общество
У Роскосмоса запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, говорится в материалах корпорации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Общество
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Тулун
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
Политика
США выдворили двух дипломатов КНР из-за проникновения на военную базу
Власти Соединенных Штатов без широкой огласки объявили персонами нон-грата двух китайских дипломатов, которые якобы пытались проникнуть на территорию военной базы в штате Виргиния.
Музыка
Корнелюк оценил выступление Ротару в России
Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
Политика
Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ
На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Спорт
Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
Футбол
Соседка Роналду: «Сын Криштиану катается на скейтборде с охраной»
Гаджеты
Apple использует в Mac Pro самую дешевую оперативную память
Проанализировав комплекты для апдейта компьютеров, эксперт выяснил, что компания оснащает изначально свои системы модулями на микросхемах Micron.
Футбол
«Реал» ушел от поражения в матче чемпионата Испании с «Валенсией»
Футболисты мадридского "Реала" на последних минутах ушли от поражения в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Валенсией".
Происшествия
Два дальнобойщика из Украины умерли после обеда в придорожном кафе
Два дальнобойщика умерли после обеда с алкоголем в придорожном кафе, еще троих госпитализировали, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Общество
Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch
Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Происшествия
Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки
Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.
Общество
В Германии решили использовать рассол для борьбы с гололедом
По планам пилотного проекта рассола должно хватить на обработку около 1500 километров дорог, что позволит сэкономить примерно 7 тонн соли.
Единоборства
Лопес нокаутировал Комми и стал новым чемпионом IBF
Американский боксёр Теофимо Лопес победил представителя Ганы Ричарда Комми в поединке, на кону в котором стояло звание чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), проходившем на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Технологии
«Яндекс» разработал бюджетный аналог самого дорогого сенсора для беспилотников
Компания «Яндекс» разработала прототип лидара, который является самым дорогим сенсором в беспилотных автомобилях и необходим для сканирования пространства с помощью лазерных лучей.