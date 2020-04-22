Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ раскритиковал предложения министра ЕЭК Глазьева

В самом ЦБ отказались от комментариев. Напомним, бывший советник президента России по экономике Сергей Глазьев был назначен членом коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике ЕЭК в октябре 2019 года. Ранее господин Глазьев неоднократно высказывался за жесткое валютное регулирование.
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с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.
Интерфаксвчера в 07:35

Подробнее о событии

ЦБ раскритиковал предложения министра ЕЭК Глазьева

Коммерсантъ02:41

СМИ узнали о просьбе ЦБ к Минэку сдержать публичную активность Глазьева

РБКвчера в 17:54

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Интерфаксвчера в 07:35

ЦБ попросил чиновников сдержать публичную активность Глазьева

Forbesвчера в 13:05

Глазьев против Грефа: Чего испугался Центробанк, написав кляузу на министра ЕЭК

Царьградвчера в 12:34

ЦБ предупреждает: Глазьев создаёт репутационные риски для правительства

Евразия Dailyвчера в 08:53

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Ведомостивчера в 14:10
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Сахалине выросло до 20

На Сахалине число заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло с 19 до 20.
Известия 01:57
Футбол

Соболев описал «Спартак» тремя словами

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев описал столичный клуб тремя словами.
Евро-футбол.ру 02:52
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
1,2K
Политика

Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ вчера в 15:20
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Экономика

Власти Саратова снизят ЕНВД для части предпринимателей

Сегодня, 20 апреля, члены комиссии Саратовской городской думы по бюджетно-финансовым вопросам поддержали снижение ставки единого налогу на вмененный доход (ЕНВД) для части предпринимателей.
FreeNews-Volga 20 апреля в 04:19
2
Здоровье

В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
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Общество

В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники

Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники.
Вести Татарстан вчера в 08:36
1K
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля

Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57999, за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека.
РБК 03:05
Экономика

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.
РБК 00:00
41
Здоровье

Московские врачи разработали экспериментальный метод лечения COVID-19

Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения коронавируса с помощью применения гелия.
Известия 03:04
3
Здоровье

В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4K
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
5
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Экономика

Москва поддержала малый бизнес контрактами на 83 млрд рублей

В первом квартале этого года Москва заключила контракты с малым бизнесом на 83,2 миллиарда рублей - это на 36 процентов больше, чем в таком же периоде прошлого года.
Российская газета 02:51
7
Происшествия

В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом

Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Челябинской области за минувшие сутки, из них 44 – это пациенты и врачи горбольницы №1 города Златоуст, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
62
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
245
Общество

В Москве умерли ещё 27 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 16:31
88
Происшествия

В Челябинской области задержали вора в законе, которого искал Интерпол

В городе Верхнеуральске (Челябинская область) задержан 39-летний уроженец Молдовы, имеющий криминальный статус вора в законе.
URA.Ru 02:32
Армия и оружие

ПНС Ливии обвинило российскую ЧВК Вагнер в применении химоружия

На юге Триполи наемники из ЧВК «Вагнер» якобы применили нервно-паралитический газ против сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утверждает глава МВД при ПНС Фатхи Башага.
Взгляд.ру 03:05
Шоу-бизнес

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети

Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета вчера в 05:55
7
Энергетика

Цена нефти Brent и WTI растет на бирже ICE

Стоимость нефти Brent и WTI растет на лондонской бирже ICE.
Коммерсантъ 01:12
76
Культура

Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»

В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
Россия – Культура 21 апреля в 13:37
3
Авто

В России начали собирать новые версии Kia Seltos

Еще на предприятии начнут собирать версию с аналогичным двигателем, полным приводом и автоматической коробкой передач.
Newstracker.ru 21 апреля в 09:40
28
Космос

«Роскосмос» попросил в 2,5 раза больше денег на создание «Ангары»

"Роскосмос" хочет увеличить финансирование проекта "Ангара" для космодрома Восточный до 65 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше, чем изначально планировалось.
РИА Новости вчера в 20:05
8
Общество

Китайский Харбин закрыли на въезд из-за коронавируса

Город стал центром второй волны распространения инфекции в Китае. Китайский Харбин закрыли на въезд после роста заболевших коронавирусом.
Телепорт вчера в 21:50
7
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
332
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
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