Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.

с чего всё началось

В самом ЦБ отказались от комментариев. Напомним, бывший советник президента России по экономике Сергей Глазьев был назначен членом коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике ЕЭК в октябре 2019 года. Ранее господин Глазьев неоднократно высказывался за жесткое валютное регулирование.

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