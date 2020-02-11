с чего всё началось

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.

Здоровье В России выздоровел второй пациент с коронавирусом По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.

Политика Глав российских регионов проверили на устойчивость Самый низкий балл в очередном выпуске рейтинга получили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов (5 баллов из 27 возможных).

Политика Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции, поскольку его назначат на будний день. Основной датой в Кремле называют 22 апреля.

Авто Санкции пошли на пользу российскому автопрому Экспорт легкового транспорта из России в прошедшем году стал выше, чем был до санкций, принятых в 2014 году.

Армия и оружие На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.

Экономика В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.

Армия и оружие Госдума поддержала запрет на заключение офицерами годовых контрактов Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.

Происшествия Младенца нашли около станции метро в Москве В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Политика Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Спорт Украина изучит возможность проведения Олимпиады вместе с Белоруссией Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея о подаче заявки на совместное с Белоруссией проведение Олимпийских игр заслуживает изучения.