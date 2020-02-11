Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
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ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

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Акции Сбербанка выросли на фоне сообщения о выкупе доли у ЦБ

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 01:49, Ашберн
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Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции, поскольку его назначат на будний день. Основной датой в Кремле называют 22 апреля.
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Массовые беспорядки в Казахстане произошли из-за дорожного конфликта

Дорожный конфликт спровоцировал массовые беспорядки на юге Казахстана, заявил замглавы МВД страны Алексей Калайчиди, сообщает РИА "Новости".
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Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости предложили изменить

Минэкономразвития предложило изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости.
РИА Новости вчера в 22:34
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

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В Минфине рассказали о сложностях пересмотра условий кредита на БелАЭС

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Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

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В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

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В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
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