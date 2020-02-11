Экономика
КоммерсантъЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка
Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русскомвчера в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфаксвчера в 15:30
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Здоровье
В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
Армия и оружие
В Сирии погибли турецкие военные
Политика
Глав российских регионов проверили на устойчивость
Самый низкий балл в очередном выпуске рейтинга получили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов (5 баллов из 27 возможных).
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Хоккей
Кучеров получил травму и не смог доиграть матч с «Питтсбургом»
26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму нижней части тела после столкновения за воротами «Питтсбурга» с американским защитником соперников Джеком Джонсоном.
Политика
США намерены обсуждать с Россией СНВ-3 «за закрытыми дверями»
США и России следует обсуждать условия продления договора СНВ-3 за закрытыми дверями, считают в Белом доме.
Политика
Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции
Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции, поскольку его назначат на будний день. Основной датой в Кремле называют 22 апреля.
Происшествия
Массовые беспорядки в Казахстане произошли из-за дорожного конфликта
Дорожный конфликт спровоцировал массовые беспорядки на юге Казахстана, заявил замглавы МВД страны Алексей Калайчиди, сообщает РИА "Новости".
Общество
Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости предложили изменить
Минэкономразвития предложило изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Авто
Санкции пошли на пользу российскому автопрому
Экспорт легкового транспорта из России в прошедшем году стал выше, чем был до санкций, принятых в 2014 году.
Экономика
В Минфине рассказали о сложностях пересмотра условий кредита на БелАЭС
Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, однако обсуждение этого вопроса идет сложно.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Армия и оружие
Госдума поддержала запрет на заключение офицерами годовых контрактов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Политика
Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Экономика
В России могут снизить страховые взносы
Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Авто
«КамАЗ» запатентовал электрогрузовик без кабины
Акционерное общество "КамАЗ" оформило патент на грузовой электрический автомобиль, не предполагающий наличие кабины.
Политика
Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Спорт
Украина изучит возможность проведения Олимпиады вместе с Белоруссией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея о подаче заявки на совместное с Белоруссией проведение Олимпийских игр заслуживает изучения.
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
Экономика
Индексы Уолл-стрит завершают торги разнонаправленно
Основные индексы Уолл-стрит завершают торги 11 февраля разнонаправленно — Dow Jones к концу дня переместился в «красную зону», Nasdaq и S&P в плюсе.
Общество
Минтранс предложил запретить убийцам и насильникам работать в такси
Минтранс разработал проект закона, запрещающего людям, судимым за убийства, сексуальные преступления и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта.
Общество
Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России
В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.