Экономика
РБКЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору. Законопроект, определяющий структуру сделки, разработан и направлен в правительство.
Читать в источнике
Оценить1734
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русском09:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Происшествия
Адвокат назвал сроки перевода историка Соколова из Москвы в Петербург
Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, пробудет в Москве ориентировочно до середины апреля.
Культура
Зрители Первого канала раскритиковали новое шоу Собчак и Гордона
Вечером 10 февраля на Первом канале состоялась премьера шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», однако зрители разгромили передачу в соцсетях, поскольку посчитали, что в ней отсутствует новизна формата.
Общество
MWC 2020 могут отменить из-за коронавируса
Слишком много компаний отказались от приезда на выставку, поэтому организаторы задумались над тем, чтобы её отменить.
Общество
В России вынесен первый приговор активисту «нежелательной организации»
В России вынесен первый судебный вердикт по статье уголовного кодекса «Участие в нежелательной организации».
Здоровье
Все школы Нижнего Новгорода закроются на карантин из-за вспышки гриппа
Карантин введут в школах Нижнего Новгорода из-за большого количества зараженных гриппом и ОРВИ.
Общество
ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса
Вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Кино
Появилось первое видео со съёмок нового сезона сериала «Сваты»
В Сети появились первые кадры со съёмочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». На видео — персонажи Иван Будько и его жена Валентина.
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
Авто
Россия за год заметно увеличила экспорт легковушек
Россия за минувший год нарастила экспорт легковых автомобилей на 16,7% к предыдущему году до 109,4 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Общество
Опубликована карта «захвата» множества стран коронавирусом в течение трех месяцев
Британские специалисты разработали карту, как коронавирус будет распространяться в ближайшие три месяца по планете.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Общество
Директора сафари-парка «Тайган» освободили из-под ареста
Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения для директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, сообщает РИА "Новости".
Культура
«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам
Предыдущий антирекорд по телевизионным рейтингам был установлен в 2018 году, когда счетчик зрителей главного ежегодного события в мире кино остановился на 26,5 млн.
Авто
«КамАЗ» запатентовал электрогрузовик без кабины
Акционерное общество "КамАЗ" оформило патент на грузовой электрический автомобиль, не предполагающий наличие кабины.
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Авто
Kia выпустит новый компактвэн на основе кроссовера Kia Seltos
Основой для новинки выступит популярный кроссовер Kia Seltos, который передаст некоторые детали кузова.
Общество
Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты
Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
Культура
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Здоровье
Онкологом назван основной продукт, способствующий развитию рака
10.02.2020 Одним из продуктов, чрезмерное употребление которых может привести к развитию онкологических болезней, является красное мясо, прошедшее химическую обработку.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
Как велось расследование дела «Сети»
Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.