с чего всё началось

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору. Законопроект, определяющий структуру сделки, разработан и направлен в правительство.

Культура Зрители Первого канала раскритиковали новое шоу Собчак и Гордона Вечером 10 февраля на Первом канале состоялась премьера шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», однако зрители разгромили передачу в соцсетях, поскольку посчитали, что в ней отсутствует новизна формата.

Общество MWC 2020 могут отменить из-за коронавируса Слишком много компаний отказались от приезда на выставку, поэтому организаторы задумались над тем, чтобы её отменить.

Общество ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса Вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Кино Появилось первое видео со съёмок нового сезона сериала «Сваты» В Сети появились первые кадры со съёмочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». На видео — персонажи Иван Будько и его жена Валентина.

Авто Россия за год заметно увеличила экспорт легковушек Россия за минувший год нарастила экспорт легковых автомобилей на 16,7% к предыдущему году до 109,4 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Культура «Оскар» обновил антирекорд по просмотрам Предыдущий антирекорд по телевизионным рейтингам был установлен в 2018 году, когда счетчик зрителей главного ежегодного события в мире кино остановился на 26,5 млн.

Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.