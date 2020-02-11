Экономика

РБКРБКЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору. Законопроект, определяющий структуру сделки, разработан и направлен в правительство.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
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Экономист объяснил, чем выгодна продажа Сбербанка

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
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Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты

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На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

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Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии

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Слесарь Панкратов объяснил «гонения» на Водонаеву

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