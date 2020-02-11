Экономика
КоммерсантъЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка
Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русскомвчера в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфаксвчера в 15:30
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Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
Стало известно, кто из российских биатлонистов будет представлять страну в рамках чемпионата мира по биатлону на смешанной эстафете.
Армия и оружие
Все члены экипажа сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли
Общество
Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном прозрачном платье.
Здоровье
Школы и детсады Екатеринбурга планируют закрыть из-за вспышки ОРВИ
Власти Свердловской области могут закрыть часть школ и детсадов Екатеринбурга из-за вспышки гриппа и ОРВИ.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в атаках на мирных жителей в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и сирийские правительственные войска в атаке на мирных жителей.
Наука
Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Происшествия
В переходе московского метро нашли брошенного младенца
В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Политика
В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
Общество
Издательство АСТ приостановило продажи книги о вреде прививок
Книга вышла в феврале 2020 г. В предисловии к ней автор предлагает разобраться, действительно ли прививки безопасны и эффективны.
Энергетика
«Газовый армагеддон»: что происходит
Китайский импортер СПГ, компания CNOOC попыталась на фоне коронавируса объявить форс-мажор и отказаться от импорта причитающегося ей топлива, но поставщики (Total и Shell) не признают ситуацию форс-мажором.
Экономика
Минфин отверг предложение Белоруссии по кредиту на атомную станцию
Минск просит условий, как у других стран 9 февраля первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск просит отложить время начала выплат по кредиту.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Кино
Опубликовано первое видео со съёмок нового сезона сериала «Сваты»
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Политика
Киевские «крымские татары» шокированы идеей продажи воды в Крым
Один из лидеров т.н. «киевских крымских татар» Рефат Чубаров резко раскритиковал заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о возможности поторговаться за возобновление поставок воды в Крым.
Футбол
ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»
Детская спортивная школа города Калтан Кемеровской области, воспитавшая футболиста, не получила 255 тыс. евро за переход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако».
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Футбол
Чалов летом может перейти в «Тоттенхэм»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов может летом перебраться в чемпионат Англии, утверждает 90min.com.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и скорой в Брянске
Шесть человек госпитализированы в больницу после аварии маршрутного такси и скорой помощи утром 12 февраля в Брянске.
Здоровье
Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы
Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Происшествия
Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме
В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Политика
США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями.
Общество
Роскосмос назвал число пусков с Байконура в 2020 году
18 пусков планируется провести с космодрома Байконур в 2020 году, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Происшествия
«Тысяча работников остается на улице»: приставы приехали закрывать Среднеуральскую птицефабрику
Приставы приехали закрывать Среднеуральскую птицефабрику. Сейчас они находятся там, все сотрудники предприятия будут уволены.
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану
Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.