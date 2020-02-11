с чего всё началось

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.

Происшествия В переходе московского метро нашли брошенного младенца В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Общество Издательство АСТ приостановило продажи книги о вреде прививок Книга вышла в феврале 2020 г. В предисловии к ней автор предлагает разобраться, действительно ли прививки безопасны и эффективны.

Энергетика «Газовый армагеддон»: что происходит Китайский импортер СПГ, компания CNOOC попыталась на фоне коронавируса объявить форс-мажор и отказаться от импорта причитающегося ей топлива, но поставщики (Total и Shell) не признают ситуацию форс-мажором.

Экономика Минфин отверг предложение Белоруссии по кредиту на атомную станцию Минск просит условий, как у других стран 9 февраля первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск просит отложить время начала выплат по кредиту.

Политика Киевские «крымские татары» шокированы идеей продажи воды в Крым Один из лидеров т.н. «киевских крымских татар» Рефат Чубаров резко раскритиковал заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о возможности поторговаться за возобновление поставок воды в Крым.

Общество ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.