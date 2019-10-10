Экономика
Русский дедлайнЦБ раскрыл масштаб продаж персональных данных в России
ЦБ раскрыл масштаб продаж персональных данных в России В первом полугодии 2019 года ЦБ обнаружил 13 тысяч объявлений о покупке и продаже баз персональных данных, пишет РБК со ссылкой на ежегодный доклад Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.
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Центробанк РФ впервые раскрыл сведения об утечках и продаже персональных данных россиян
Фонтанка.Рувчера в 09:43
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Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Наука
Аэрофотоснимки показывают потерю льда на Монблане
Полученные фотографии ледников Argentiere, Mont Blanc Bossons и Mer de Glace показывают большие масштабы потери льда в регионе.
ГЛАС.RU вчера в 13:23
Общество
Минтруд намерен изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.
РИА Новости 04:45
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.
ТАСС вчера в 20:09
Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости 05:45
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Коммерсантъ 04:23
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати
В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Lisa.ru вчера в 14:00
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Общество
Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:00
Армия и оружие
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Армия и оружие
СМИ США указали на непригодность российского вооружения в Сирии
VistaNews вчера в 20:30
Происшествия
Посольство РБ подтвердило гибель четырех белорусов в ДТП под Калугой
Российская газета 04:29
Политика
Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении
В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.
Rusarminfo.ru 03:10
Политика
WSJ назвала имя нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря Майка Помпео Джона Салливана новым послом в России.
РБК 06:06
Авто
Toyota показала новый водородный Mirai
Новая Mirai "переехала" на заднеприводную платформу TNGA-N, на которой базируется Toyota Crown для домашнего рынка.
Авторамблер 06:23
Авто
Мантуров назвал объем заказов на автомобили Aurus
Aurus собрал уже более 600 предзаказов на свои автомобили. Активные продажи машин российского премиум-бренда начнутся с 2021 года.
Автоновости дня 04:59
Общество
Премьер Японии Абэ предупредил нацию о «супер-тайфуне»
"Необходимо распространять оперативную и понятную информацию, принимать совместно с региональными администрациями меры предупреждающего характера, сделать все для обеспечения безопасности и спокойствия жителей", - заявил Абэ в эфире телеканала NHK.
Газета.Ru 06:13
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости вчера в 07:25
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Кино
Джаред Лето почувствовал себя брошенным из-за «Джокера»
Выбор Хоакина Феникса на роль Джокера в одноименном фильме Тодда Филлипса не понравился Джареду Лето, ранее сыгравшему антигероя в ленте «Отряд самоубийц».
Lenta.ru 03:57
Общество
Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет
Экспресс газета 03:08
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru вчера в 11:11
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57