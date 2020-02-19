Экономика
Газета.RuЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
Обосновывается это добровольным переводом денег, комментируют эксперты. Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить341
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Армия и оружие
Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаки по окрестностям города Джебла. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Общество
Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса
Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Общество
Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына
18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Общество
Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели
Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Общество
Из Ухани вылетел самолет с эвакуируемыми украинцами
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Армия и оружие
Небензя в СБ ООН посоветовал перестать защищать террористов в Сирии
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, рекомендовал США перестать защищать боевиков в Сирии.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Общество
Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Политика
Положения о семье и вере хотят включить в основной текст Конституции
Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Конституции, а в ее основной текст.
Общество
В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»
Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин из-за коронавируса
На втором месте после КНР - Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Кино