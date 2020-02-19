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Политика Коммунисты включили сирены и блокировали работу облдумы Члены фракции КПРФ, ранее вступавшие против инициатив коллег по изменению процедур деятельности заксобрания, блокировали работу и устроили коллективную акцию протеста.

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