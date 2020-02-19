Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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