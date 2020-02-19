Экономика
Газета.RuЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
Обосновывается это добровольным переводом денег, комментируют эксперты. Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить323
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Биатлон
Логинов получил травму в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов травмировался во время индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает "МАТЧ ТВ".
Армия и оружие
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе в результате наступления самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Общество
Путин оправдал затраты на арт-парк в Петербурге: «Для Питера не жалко»
На встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым президент Владимир Путин сказал, что федеральному бюджету этот проект обошёлся «не так безобидно».
Здоровье
Одесская область готова к приему и лечению больных коронавирусом
Главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы. По словам Куцего, 20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов.
Общество
В Иране из-за коронавируса умерли два человека
"Два человека преклонного возраста, у которых был выявлен коронавирус, скончались", - сказал чиновник.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Фигурное катание
Аделину Сотникову прооперировали в Москве
23-летняя Аделина Сотникова пытается скрыть от фанатов факт госпитализации.
Экономика
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России
Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку Владислава Суркова с поста помощника президента Владимира Путина, сообщает Газета.ru.
Технологии
Mail.ru Group готовит к запуску видеосервис «Смотри Mail.ru»
Mail.ru Group планирует запустить видеосервис «Смотри Mail.ru». Он уже появился в системе «Пульс».
Политика
Украинский генерал признал потерю Крыма
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
Политика
Владимир Путин ответил на 20 вопросов ТАСС в спецпроекте
Спецпроект призван подвести промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина у власти: 26 марта 2000 года прошли выборы президента Российской Федерации, на которых он впервые одержал победу.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Шоу-бизнес
Поклонники Елены Сафоновой перестали ее узнавать
Технологии
Названы опасные приложения, которые воруют данные пользователей
Зачастую мошенники используют их для получения банковских данных и кражи денежных средств со счетов.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Общество
Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Гаджеты
Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одно приложение
Microsoft выпустила приложение, в котором объединила все функции из набора Microsoft Office. Приложение так и называется Office.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Общество
Первые россияне покинули карантин по коронавирусу в Тюмени
В Тюмени закончился карантин по коронавирусу.
Кино
Появились новые фото и видео со съемок «Матрицы 4» с Нео и Тринити
На сайте Hollywoodpipeline опубликовано множество новых фото и видео со съемочной площадки четвертой "Матрицы".
Армия и оружие
В ЛНР заявили о прибытии наблюдателей ОБСЕ после обстрела ВСУ
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".