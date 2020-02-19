Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан

Обосновывается это добровольным переводом денег, комментируют эксперты. Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
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В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

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