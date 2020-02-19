Экономика
Газета.RuЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
Обосновывается это добровольным переводом денег, комментируют эксперты. Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
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Игры
Dangerous Driving 2 должна стать лучшей игрой студии, уверена Three Fields
Создатели Burnout и выходцы из Criterion Games уверены, что Dangerous Driving 2 станет лучшей игрой их новой студии.
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Армия и оружие
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе в результате наступления самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Политика
Владимир Путин ответил на 20 вопросов ТАСС в спецпроекте
Спецпроект призван подвести промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина у власти: 26 марта 2000 года прошли выборы президента Российской Федерации, на которых он впервые одержал победу.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Армия и оружие
Постпред США в ООН заявила о поддержке действий Турции в Сирии
Вашингтон вновь обвинил Москву и Дамаск в эскалации ситуации на северо-западе Сирии, заявляет о поддержке действий Анкары, заявила в среду на заседании СБ ООН постпред США Келли Крафт.
Здоровье
Немецкие диетологи назвали лучшие продукты для похудения
Немецкие диетологи рассказали журналу Fit For Fun о простых изменениях в рационе, которые помогут оптимизировать обмен веществ и избавиться от лишнего жира без жестких диет и интервальных голоданий.
Политика
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
Технологии
Alphabet отказался от проекта «энергетического змея» Makani
Alphabet Inc. отказался от реализации проекта «энергетического змея» Makani Power.
Наука
10 способов умереть, которые так любят взрослые
Научный журналист Алексей Паевский рассказал об основных факторах риска и причины смерти современного человека — чего бояться, на что стоит обратить внимание и что изменить в своей жизни.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Биатлон
Поршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлону
Старт-лист на масс-старт составляется согласно выступлению биатлонистов во время чемпионата мира с учётом общего зачёта Кубка мира.
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Общество
В Иране умерли двое заражённых коронавирусом
Советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде сообщил о смерти двух человек, заражённых новым типом коронавируса COVID-2019.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Гаджеты
Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одно приложение
Microsoft выпустила приложение, в котором объединила все функции из набора Microsoft Office. Приложение так и называется Office.
Здоровье
В России оценили готовность к вспышке коронавируса
При вспышке коронавируса только одному из трех зараженных в России хватит места в инфекционном отделении.
Наука
Для решения проблем квантовой оптики используют машинное обучение
Политика
Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий
Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Кино
Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Экономика
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России
Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.