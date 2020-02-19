Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан

Обосновывается это добровольным переводом денег, комментируют эксперты. Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
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Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК03:35

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы08:31

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°05:55

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАСС03:36

Платежное похищение

Российская газета10:31

Центробанк подумает об изменении процедуры компенсации банкам похищенных средств клиентов

Финмаркет05:17

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия04:03
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Политика

Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
РБК 17:15
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Авто

В России Mazda отзывает почти 800 автомобилей

Новые автомобили 09:18
Политика

Украина ожидает повышения статуса в НАТО до «партнера»

В октябре статус Украины в НАТО может быть повышен до партнера с расширенными возможностями, сообщил глава Минобороны страны Андрей Загороднюк.
Московский Комсомолец 15:49
Общество

В топливных баках новых Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы

В топливных баках нескольких новых самолетов Boeing 737 MAX, которые ожидали поставки клиентам, нашли посторонние предметы.
Телеканал RTVI 06:12
Здоровье

Ученые рассказали о пользе «вредного» картофеля

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что картофель, который считается вредным продуктом для сохранения фигуры, способствует улучшению показателей здоровья человека.
Известия 07:46
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия 12:39
Армия и оружие

Самое кровопролитное сражение русско-японской войны началось 115 лет назад

19 февраля 1905 года началось Мукденское сражение - самое масштабная по времени и кровопролитная битва в русско-японской войне.
Российская газета 02:51
Экономика

В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

Комментируя предложения ряда депутатов о необходимости немедленного возврата индексации пенсий всем работающим пенсионерам, Исаев призвал не торопиться с таким решением.
ТАСС вчера в 08:18
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Об уходе Суркова с государственной службы стало известно еще 25 января.
ТагилСити.ру 01:29
Армия и оружие

Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой

Актуальные Новости 01:27
Происшествия

В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
РИА Новости 16:56
Хоккей

Тренер «Питтсбурга» объяснил отсутствие Малкина в матче с «Торонто»

Главный тренер "Питтсбург Пингвинз" Майк Салливан рассказал, почему форвард команды Евгений Малкин не вышел на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
Газета.Ru вчера в 22:28
Здоровье

В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
ФАН вчера в 00:51
Общество

Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий

Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
РИА Новости 13:53
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru 14:36
Авто

ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
РБК 12:45
Происшествия

В немецком Ханау восемь человек стали жертвами стрельбы

Восемь человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау (федеральная земля Гессен), расположенного в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне.
Российская газета 19:30
Происшествия

Очевидцы сообщают о жесткой посадке самолета в Магадане

Очевидцы сообщают о жесткой посадке самолета в Магадане, пишет портал MagadanMedia.
Пятый канал 19:17
Здоровье

Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России

Первая волна обошла Россию стороной, однако вторая скорее затронет страну уже осенью.
Ореанда-Новости 13:59
Политика

В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
RT на русском 12:45
Футбол

ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче

RT на русском 16:10
Технологии

В Microsoft признали опасным последнее обновление Windows 10

Компания Microsoft сообщила, что знает о проблемах, которые возникают у пользователей после обновления Windows 10 (под номером KB4524244).
Деловое.ТВ 14:56
Политика

Пекин прокомментировал ограничение на въезд китайцев в Россию

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд гражданам Китая в Россию для работы, учебы, туризма и с частными целями.
RuNews24.ru 12:54
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Экономика

«Новапорт» завладеет 75% акций аэропорта Барнаула

Господин Дементьев сказал, что «Новапорт» выкупит акции «по рыночной стоимости», в результате у него будет «75% минус одна акция».
Коммерсантъ Новосибирск 05:08
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Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург 06:32
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Shraibikus News 15:32
Футбол

Футболист, укусивший соперника за пенис, дисквалифицирован на 5 лет

Пострадавшему прошлось наложить 10 швов. Как сообщает Daily Mail, игрок, укусивший оппонента за пенис, получил дисквалификацию на пять лет.
Евро-футбол.ру 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
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