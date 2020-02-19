Экономика
Газета.RuЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
Обосновывается это добровольным переводом денег, комментируют эксперты. Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
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Политика
Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Авто
В России Mazda отзывает почти 800 автомобилей
Политика
Украина ожидает повышения статуса в НАТО до «партнера»
В октябре статус Украины в НАТО может быть повышен до партнера с расширенными возможностями, сообщил глава Минобороны страны Андрей Загороднюк.
Общество
В топливных баках новых Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы
В топливных баках нескольких новых самолетов Boeing 737 MAX, которые ожидали поставки клиентам, нашли посторонние предметы.
Здоровье
Ученые рассказали о пользе «вредного» картофеля
Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что картофель, который считается вредным продуктом для сохранения фигуры, способствует улучшению показателей здоровья человека.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Армия и оружие
Самое кровопролитное сражение русско-японской войны началось 115 лет назад
19 февраля 1905 года началось Мукденское сражение - самое масштабная по времени и кровопролитная битва в русско-японской войне.
Экономика
В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий
Комментируя предложения ряда депутатов о необходимости немедленного возврата индексации пенсий всем работающим пенсионерам, Исаев призвал не торопиться с таким решением.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Об уходе Суркова с государственной службы стало известно еще 25 января.
Армия и оружие
Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой
Происшествия
В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей
Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
Хоккей
Тренер «Питтсбурга» объяснил отсутствие Малкина в матче с «Торонто»
Главный тренер "Питтсбург Пингвинз" Майк Салливан рассказал, почему форвард команды Евгений Малкин не вышел на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
Здоровье
В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
Общество
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
Происшествия
В немецком Ханау восемь человек стали жертвами стрельбы
Восемь человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау (федеральная земля Гессен), расположенного в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне.
Происшествия
Очевидцы сообщают о жесткой посадке самолета в Магадане
Очевидцы сообщают о жесткой посадке самолета в Магадане, пишет портал MagadanMedia.
Здоровье
Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России
Первая волна обошла Россию стороной, однако вторая скорее затронет страну уже осенью.
Политика
В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
Футбол
ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Технологии
В Microsoft признали опасным последнее обновление Windows 10
Компания Microsoft сообщила, что знает о проблемах, которые возникают у пользователей после обновления Windows 10 (под номером KB4524244).
Политика
Пекин прокомментировал ограничение на въезд китайцев в Россию
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд гражданам Китая в Россию для работы, учебы, туризма и с частными целями.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Экономика
«Новапорт» завладеет 75% акций аэропорта Барнаула
Господин Дементьев сказал, что «Новапорт» выкупит акции «по рыночной стоимости», в результате у него будет «75% минус одна акция».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Футбол
Футболист, укусивший соперника за пенис, дисквалифицирован на 5 лет
Пострадавшему прошлось наложить 10 швов. Как сообщает Daily Mail, игрок, укусивший оппонента за пенис, получил дисквалификацию на пять лет.