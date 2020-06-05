Экономика
РБКЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка
Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Мы до 30 сентября, как и заявляли ранее, будем придерживаться правила, что мы эту валюту можем продавать, для того чтобы обеспечить компенсацию экспортной выручки, которая выпадает, если цена нефти ниже $25 за баррель.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости 12:02
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Общество
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В Москве у здания Главного управления МВД на улице Петровка, 38 полиция задержала 13 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщает «ОВД-инфо».
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Авто
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Газета.Ru 09:10
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"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
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Власти Крыма намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов России после согласования с федеральными властями.
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Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:33
Гаджеты
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Сайт Macotakara опубликовал изображения, благодаря которым стало известно, как может выглядеть iPhone в 2021 году.
Ferra 08:34
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
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Общество
Место разлива дизтоплива в Норильске удалось локализовать
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ТВ Центр 04:35
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
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Коммерсантъ 04:10
Кино
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Газета.Ru 10:50
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
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Религия
Обычай поминания усопших перед Троицей можно изменить в пандемию
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Кино
Оператор «Дюны» назвал фильм «законченной историей»
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Опубликован календарь АПЛ до 2 июля
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Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
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Энергетика
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Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
О проведении Парада Победы на Красной площади 24 июня ранее объявил президент Владимир Путин.
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