Экономика

РБКРБКЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка

Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Эльвира Набиуллина
Мы до 30 сентября, как и заявляли ранее, будем придерживаться правила, что мы эту валюту можем продавать, для того чтобы обеспечить компенсацию экспортной выручки, которая выпадает, если цена нефти ниже $25 за баррель.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости 12:02

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