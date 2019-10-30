Экономика

РБКРБКЦБ расширит практику покрытия убытков россиян на бирже

Какая ответственность у брокера Если брокер, УК или страховщик допустили неквалифицированного инвестора к инструменту без тестирования или нарушили порядок тестирования, в результате чего клиент понес убытки, то за свой счет должны выкупить у такого инвестора приобретенные им ценные бумаги и возместить все расходы по проведенной сделке, все комиссии, проценты и надбавки, предлагает ЦБ.
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с чего всё началось

ЦБ расширит практику покрытия убытков россиян на бирже

Брокеры, которые допустили неквалифицированных инвесторов к торгам сложными для последних инструментами без предварительного теста, будут покрывать за свой счет их убытки от инвестиций.
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ЦБ расширит практику покрытия убытков россиян на бирже

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