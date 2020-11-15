ЦБ рассказал, как россиян исключат из базы о мошеннических переводах
В Банке России рассказали о порядке исключения российских граждан из базы данных о мошеннических переводах. Об этом сообщает РИА "Новости". В ЦБ уточнили, что клиент, который ранее был внесен в данную базу, может подать соответствующее заявление в банк очно или онлайн.В источнике
С чего всё началось
ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах
Ранее в ноябре ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки будут информировать россиян о включении их в качестве получателей средств в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов.
РИА Новости04:15
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