В Банке России рассказали о порядке исключения российских граждан из базы данных о мошеннических переводах. Об этом сообщает РИА "Новости". В ЦБ уточнили, что клиент, который ранее был внесен в данную базу, может подать соответствующее заявление в банк очно или онлайн.

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