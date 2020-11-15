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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ рассказал, как россиян исключат из базы о мошеннических переводах

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ФАН
ПРАЙМ
В Банке России рассказали о порядке исключения российских граждан из базы данных о мошеннических переводах. Об этом сообщает РИА "Новости". В ЦБ уточнили, что клиент, который ранее был внесен в данную базу, может подать соответствующее заявление в банк очно или онлайн.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах

Ранее в ноябре ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки будут информировать россиян о включении их в качестве получателей средств в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов.
РИА Новости04:15
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Телеканал 360°

Россиян исключают из базы о мошеннических переводах на основании информации банков — ЦБ

Телеканал 360°06:23
ФАН

Названы нюансы удаления сведений из базы данных о мошеннических переводах

ФАН05:44
Коммерсантъ

ЦБ разъяснил порядок исключения из базы о мошеннических переводах

Коммерсантъ04:21
Говорит Москва

Центробанк разъяснил порядок исключения из базы о мошеннических переводах

Говорит Москва04:35
Lenta.ru

Центробанк объяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах

Lenta.ru05:43
News.ru

ЦБ разъяснил, как россиян исключают из базы мошеннических переводов

News.ru04:10
ПРАЙМ

ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах

ПРАЙМ04:06

В Омске объяснили, почему выписали пациентку с поражением 90% легких

В Минздраве Омской области 15 ноября пояснили журналистам, что поражение легких пациентки действительно составило 85-90%, ее привезли в городскую больницу имени Кабанова в Омск из Исилькульской ЦРБ в состоянии средней тяжести.
РИА Новости06:34

С начала года в Свердловской области рождаемость снизилась почти на 9%

Федеральная служба государственной статистики приводит данные, согласно которым за первое полугодие приток мигрантов составил почти 50 тысяч человек, в то время как за аналогичный период 2019 года эта цифра достигала 134 тысячи.
ТагилСити.ру09:13

Страны АСЕАН подписали соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли

Документ позволит создать крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП.
Газета.Ru03:05

Лавров обсудил с главой МИД Армении развертывание миротворцев РФ в Карабахе

«Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября этого года, включая задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта и обеспечением эффективного выполнения ими своего мандата», — говорится в сообщении.
Известия09:24

IBU не передавал РУСАДА и СБР данные биологических паспортов спортсменов для сокрытия

Международный союз биатлонистов (IBU) не передавал Союзу биатлонистов России (СБР) и Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) данные о «грязных» биологических паспортах биатлонистов для сокрытия.
Mockva.ru08:37