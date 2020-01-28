Экономика

Право.руПраво.руЦБ рассказал о долговой нагрузке россиян

ЦБ обязал банки отчитываться о долговой нагрузке физлиц По словам директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, это данные по займам, которые выдали с 1 октября прошлого года.
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с чего всё началось

Платежом прекрасен: каждый пятый заемщик тратит на долги более 80% дохода

Более половины необеспеченных потребительских кредитов сегодня выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В итоге каждый пятый из них ежемесячно тратит на обслуживание обязательств перед банками 80% (а иногда и больше) своего дохода.
Известиявчера в 16:01

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Каждый пятый заемщик в России тратит на кредиты более 80% дохода

URA.Ruвчера в 17:09

Платежом прекрасен: каждый пятый заемщик тратит на долги более 80% дохода

Известиявчера в 16:01

Центробанк: необеспеченное кредитование все еще растет быстрее номинальных доходов россиян

Банки.рувчера в 07:32

ЦБ планирует снизить долю необеспеченных кредитов

Ридусвчера в 13:35

ЦБ увидел дополнительные риски в увеличении банками сроков по потребкредитам

Интерфаксвчера в 08:03

ЦБ обеспокоен увеличением банками сроков кредитов для обхода лимитов по долговой нагрузке

ТАССвчера в 07:33

Заемщики тратят на новые кредиты больше половины доходов

Коммерсантъвчера в 14:29
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Политика

В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
РИА Новости 07:10
Армия и оружие

Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта

Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
REGNUM 07:30
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

РИА Новости 08:12
Политика

Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
RT на русском 02:42
Музыка

Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом»

Сразу двумя премиями "Грэмми" (в категориях "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение рок-песни") был отмечен американский исполнитель из Техаса Гэри Кларк — младший.
Life.ru 26 января в 22:07
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Политика

СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
REGNUM 06:37
Общество

В Китае назвали дату «спада» коронавируса

Распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале.
News.ru 08:02
Политика

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
RT на русском 07:53
Происшествия

Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову

Lenta.ru 07:04
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 05:33
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Автоновости дня 01:29
Религия

Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
РБК 08:19
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru вчера в 09:12
Гаджеты

Новый iPhone 12 позирует на качественных рендерах

МедиаПоток вчера в 12:11
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль

Российская газета 06:20
Общество

Большинство жителей РФ не рассчитывают на повышение зарплаты

Больше половины работающих жителей России (54%) не рассчитывают на повышение зарплаты в наступившем году.
REGNUM 03:30
Политика

Президент Германии предостерег от переписывания истории

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
РИА Новости 07:39
Общество

Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Российская газета 07:06
Происшествия

Бывший полковник Захарченко решил вернуть конфискованные 9 млрд рублей

Московский Комсомолец 04:18
Спорт

Легков дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне Марчалонга

Российский лыжник, победитель Олимпийских игр в Сочи Александр Легков дисквалифицирован из-за нарушений правил на марафоне «Марчалонга».
Inc-news.ru вчера в 22:53
Спорт

WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Вести.Ru 05:10
Происшествия

Отец брошенных в аэропорту Шереметьево детей сам пришёл к следователям

RT на русском вчера в 03:39
Происшествия

В Ираке разбился американский самолет

ТВ Центр 07:09
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Политика

Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Российская газета 27 января в 11:25
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

REGNUM вчера в 23:45
Экономика

Чартеры не заслужили компенсаций

На совещании, прошедшем в Минтрансе 28 января, представители ФАС выступили с предложением отказаться от выплат компенсации из бюджета авиакомпаниям, выполнявшим в 2018 году чартерные рейсы.
Коммерсантъ вчера в 17:18
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты 01:41
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