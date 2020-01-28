Экономика
Право.руЦБ рассказал о долговой нагрузке россиян
ЦБ обязал банки отчитываться о долговой нагрузке физлиц По словам директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, это данные по займам, которые выдали с 1 октября прошлого года.
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с чего всё началось
Более половины необеспеченных потребительских кредитов сегодня выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В итоге каждый пятый из них ежемесячно тратит на обслуживание обязательств перед банками 80% (а иногда и больше) своего дохода.Известиявчера в 16:01
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Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Политика
Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Музыка
Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом»
Сразу двумя премиями "Грэмми" (в категориях "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение рок-песни") был отмечен американский исполнитель из Техаса Гэри Кларк — младший.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Политика
СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР
Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
Общество
В Китае назвали дату «спада» коронавируса
Распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Религия
Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Гаджеты
Новый iPhone 12 позирует на качественных рендерах
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Общество
Большинство жителей РФ не рассчитывают на повышение зарплаты
Больше половины работающих жителей России (54%) не рассчитывают на повышение зарплаты в наступившем году.
Политика
Президент Германии предостерег от переписывания истории
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
Общество
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Происшествия
Бывший полковник Захарченко решил вернуть конфискованные 9 млрд рублей
Спорт
Легков дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне Марчалонга
Российский лыжник, победитель Олимпийских игр в Сочи Александр Легков дисквалифицирован из-за нарушений правил на марафоне «Марчалонга».
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Происшествия
Отец брошенных в аэропорту Шереметьево детей сам пришёл к следователям
Происшествия
В Ираке разбился американский самолет
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Политика
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
Экономика
Чартеры не заслужили компенсаций
На совещании, прошедшем в Минтрансе 28 января, представители ФАС выступили с предложением отказаться от выплат компенсации из бюджета авиакомпаниям, выполнявшим в 2018 году чартерные рейсы.
Происшествия