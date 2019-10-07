Центробанк за три квартала 2019 года вынес финансовым организациям 47 штрафов за незаконный запрос кредитной истории граждан. Об этом говорится в информации на сайте регулятора, которую проанализировали «Известия». Больше всего нарушений зафиксировано у «Открытия» и «Уралсиба».

с чего всё началось

После чего к процессу подключаются высшие инстанции, что также затягивает и усложняет процесс. А штраф за незаконный запрос кредитной истории составляет символические 30–50 тыс. рублей, и он не останавливает банки. В Госдуме обещают кратно увеличить наказание.

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