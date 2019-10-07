Экономика
Телеканал 360°Центробанк рассказал о незаконном поиске клиентов банками
За три квартала текущего года Банк России 47 раз штрафовал кредитные организации за незаконные запросы кредитных историй. Такие запросы банки делают для того, чтобы предложить свои услуги. Об этом сообщила газета «Известия».
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с чего всё началось
Центробанк за три квартала 2019 года вынес финансовым организациям 47 штрафов за незаконный запрос кредитной истории граждан. Об этом говорится в информации на сайте регулятора, которую проанализировали «Известия». Больше всего нарушений зафиксировано у «Открытия» и «Уралсиба».Известиявчера в 17:01
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