Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка

Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству. Так, миноритарным акционерам не будет выставлена оферта. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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Обвал рынков изменил планы по выкупу акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъ14:38

Власти передумали выкупать акции Сбербанка у миноритариев

Ведомости12:40

Власти объявили новые параметры сделки по продаже Сбербанка

РБК11:02

В Думе заявили, что оферту при продаже Сбербанка заменят акционерным соглашением

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В Госдуме представили проект замены оферты при продаже акций Сбербанка

Известия11:03

ЦБ нашел формулу выкупа акций Сбербанка без выставления оферты миноритариям

Интерфакс05:03

ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты

РИА Новости04:30
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Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК 18:06
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«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
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АТОР: С 12 марта в России резко подорожают авиабилеты

Как пояснили эксперты Ассоциации туроператоров страны (АТОР), это связано с падением курса рубля.
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Политика

В Госдуме приняли законопроект о поправках в Конституцию

В Госдуме РФ во втором чтении приняли законопроект о поправках в Конституцию. 382 депутата проголосовали за документ, 44 - воздержались.
EastRussia 10:54
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
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В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК

В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Деловое.ТВ 01:41
Политика

США назвали российское вооружение для продления СНВ-3

Rambler News Service 01:26
Общество

В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Российская газета 18:53
Спорт

Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК 18:44
Происшествия

Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева задержана за продажу наркотиков

16-летняя дочь бывшего голкипера санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения задержана в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 15:55
Политика

Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
ТАСС вчера в 10:44
Киберспорт

Cyberpunk 2077 отправили на выдачу возрастного рейтинга

Руководитель CD Projekt RED Адам Бадовский объявил, что Cyberpunk 2077 отправили рейтинговым агентствам PEGI, ESRB и другим для получения возрастной квалификации.
Игромания.ру 13:21
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
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Курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля

Курс доллара на Московской бирже при открытии торгов вырос на 5,8% и превысил 72 рубля, передает во вторник ТАСС.
DP.RU 03:11
Происшествия

Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро

Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 16:21
Наука

Защитником растений от перегрева оказался красный пигмент каротен

Молекулярные биологи впервые проследили за тем, как растения защищают свой хлорофилл от перегрева и разрушения.
ТАСС Наука 11:38
Происшествия

Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек

Свыше 200 собак и кошек в Якутске, имевших контакт с бешеным псом, были усыплены в пункте передержки для ликвидации возможного очага заболевания, объяснили в пресс-службе департамента ветеринарии Якутии.
Lenta.ru вчера в 10:44
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП в Крыму

«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 18:46
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM 13:22
Экономика

Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти

Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

Без электричества на Сахалине остались две тыс. человек

Из-за сильного ветра и снега на Сахалине произошла энергоавария, в результате которой без электричества остались около двух тыс. человек.
EastRussia 19:00
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Экономика

В АКРА предупредили о начале нового финансового кризиса

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало показали индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значении.
Газета.Ru 18:33
Шоу-бизнес

Степаненко на сцене впервые пошутила о разводе

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Футбол

Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома» в Лиге Европы

Матч «Севилья» – «Рома» состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
Sports.ru 08:13
Футбол

Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом

52-летний владелец футбольных клубов Олимпиакос и Ноттингем Форест Эвангелос Маринакис заразился коронавирусом.
Советский спорт 12:00
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 15:08
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля

Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
iReactor 00:19
Экономика

СП: Реализация проекта по культурному наследию в РФ отстает от сроков

Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчет СП, реализация отстает от плановых сроков - были выявлены "факты недостижения целей и ожидаемых результатов" по контрактам, которые были заключены при реализации трех подпроектов.
РЕН ТВ 17:33
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